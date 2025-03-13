Путін може нескінченно відтягувати рішення під приводом пошуку роз'яснень.

Україна після переговорів у Джидді погодилася з американським планом припинення вогню на місяць. Зараз саме Володимиру Путіну належить ухвалити доленосне рішення. Водночас, зазначає The Economist, припинення вогню не на користь Росії, і Путін зробить усе, щоб максимально відтягнути рішення.

"Тимчасова пауза дасть Україні можливість поповнити запаси озброєння, і вона може затягнутися, оскільки, згідно з опитуваннями, росіяни втомилися від війни. Яка б сторона не відновила бойові дії першою, це викличе міжнародний осуд і гнів Дональда Трампа", - йдеться в статті.

При цьому проблема Путіна в тому, що він ще не отримав в Україні того, чого хотів. Його метою було підпорядкувати або скалічити країну, розірвати її зв'язки із Заходом, позбутися проблемного президента Володимира Зеленського і надовго послабити її збройні сили.

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Однак незважаючи на величезні втрати в 150 000-210 000 загиблих росіян, усе, що вдалося зробити Путіну, - це захопити близько 11 % території України, додавши до того шматка близько 7 %, який він захопив у 2014 році. "Мета не виправдала засоби", - підкреслює The Economist.

При цьому Путін шукає можливість відвоювати за допомогою Трампа те, що йому не вдалося захопити на полі бою.

"Зараз небезпека полягає в тому, що Путін спробує висунути свої умови щодо пропонованого припинення вогню, закликаючи не відновлювати американську допомогу, провести дострокові вибори в Україні або домогтися міжнародного визнання захопленої ним території", - наголошується у статті.

І якщо Трамп поступиться, то ризикує зірвати угоду з Україною, укладену його власною адміністрацією.

При цьому, як вважає The Economist, Путін може спробувати знизити ефект від пропозиції про припинення вогню, шляхом нескінченних затягувань під приводом пошуку роз'яснень. Однак США повинні проявити твердість:

"Припинення руйнувань і різанини, якими були відзначені останні три роки, стало б досягненням для Трампа, навіть якщо воно буде тимчасовим. Він чинив безсовісний - і шкідливий - тиск на Україну, що було простіше простого. Тепер настав час чинити тиск на Путіна".

Перемир'я в Україні

11 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори США та України, в результаті яких Київ погодився на пропозицію про негайне 30-денне припинення вогню.

При цьому в Білому домі ухилилися від відповіді на запитання про те, чи є у США механізми для того, щоб утримати Росію від порушення запропонованого Вашингтоном режиму припинення вогню.

Як пише The Telegraph, у президента США Дональда Трампа є "кілька ниточок", за які він може потягнути, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

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