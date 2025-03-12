Речниця також відмовилася говорити про те, чи планує Трам провести телефонну розмову з Путіним щодо цього питання.

У Білому домі ухилилися від відповіді на запитання про те, чи є в адміністрації президента США Дональда Трампа механізми для того, щоб втримати Росію від порушення запропонованого Вашингтоном режиму припинення вогню.

"Очевидно, що це велике гіпотетичне питання, яке я не буду коментувати, тому що ми ще не дійшли до цього. Поточний стан справ такий, що українці погодилися на припинення вогню, українці погодилися на мирний план, який був покладений на стіл вчора в Саудівській Аравії держсекретарем і нашим радником з національної безпеки", – наводить CNN слова прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт.

Речниця також відмовилася говорити про те, чи планує Трам провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, щоб прямо натиснути на нього на нього з метою дотримання режиму припинення вогню.

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"Я не маю інформації про дзвінки президента, але, як завжди, якщо такий дзвінок відбудеться, він дасть вам знати", – заявила Левітт.

Припинення вогню в Україні: що передувало

Україна погодилася на пропозицію США про негайне тимчасове припинення вогню тривалістю 30 днів. Проте спочатку на припинення вогню має погодитися Росія. Така заява зʼявилася за підсумками зустрічі делегацій США і України в Джидді, Саудівська Аравія.

Тепер у США планують провести з Росією переговори, аби переконати її погодитися на тимчасове перемирʼя. Держсекретар США Марко Рубіо казав, що режим припинення вогню в Україні може бути встановлений протягом кількох днів, якщо РФ на нього погодиться.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон отримав деякі позитивні повідомлення про припинення вогню в Україні.

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