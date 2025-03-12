Питання стримування російського диктатора залишаються на порядку денному, каже Мережко.

Особистою образою для президента США Дональда Трампа може стати порушення російським диктатором Володимиром Путіним перемир’я, якщо Росія на нього погодиться.

Про це казав голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко на брифінгу.

За його словами, "великою перемогою" вже на сьогодні є те, що після перемовин американської та української сторін у Саудівській Аравії відновлене надання США Україні розвідувальних даних і зброї.

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Він додав, що також важливо, що Трамп готовий запросити президента України Володимира Зеленського до Білого дому, тобто можна говорити "про суттєво покращені відносини" між державами та президентами.

На думку Мережка, після вчорашніх перемовин у Джидді Путін опинився в складній ситуації.

"У Путіна є декілька варіантів відповіді. Він може або взагалі не погодитися, а це політично дуже некорисно для нього, бо тоді США треба буде якось реагувати і надавати більше військової підтримки Україні і посилювати санкції", - сказав нардеп.

Другий варіант поведінки, за словами депутата, найбільш вірогідний: Путін може погодитися на припинення вогню, але за певних умов.

"З політичної точки зору це також доволі неприємна для нього ситуація. І нарешті, він може погодитися без якимось вимог, але ми прекрасно розуміємо, що Путін буде дотримуватися перемир’я лише тоді, коли йому вигідно, а потім у будь-який момент його порушить. І ми це знаємо з досвіду Мінська", - зазначив голова комітету ВР.

Мережко зазначив, що якщо Путін погодиться на перемир’я, то Трамп, хоче він цього чи ні, стає своєрідним гарантом дотримання його. За його словами, Путін "відомий досвідчений провокатор", тому розраховувати на те, що Росія буде дотримуватися перемир’я дуже наївно:

"Але є важливий психологічний стримуючий фактор в цій історії - це Трамп".

За словами Мережка, у цій ситуації президент США стає гарантом дотримання домовленостей.

"Тобто будь-які дії Путіна на порушення перемир’я це буде навіть особистою образою для Трампа і його зусиль, спрямованих на досягнення миру, як він це бачить. Тому це доволі нова психологічна ситуація. Це певна новина, і зараз ми чекаємо на результати перемовин росіян із США, які можуть відбутися сьогодні-завтра", - сказаав Мережко.

Він наголосив, що при цьому питання стримування Путіна все одно залишається на порядку денному.

Перемир’я в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав журналістам за підсумками переговорів з американською делегацією у Джидді, що на зустрічі розмова стосувалася можливості встановлення перемир'я.

Керівник ОП підтвердив, що Україна готова прийняти пропозицію про перемир'я у тому разі, якщо Росія буде згодна на це.

Зокрема, він висловив очікування, що Росія має зробити перший крок, щоб почати готувати "якийсь уже більш важливий документ, готувати перемовини про всі деталі, які необхідно узгодити для того, щоби Україна закінчила цю війну справедливим миром".

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