Тимчасове перемир’я дозволило б перевірити "добру волю" Путіна, каже французький міністр.

Тимчасове перемир’я в Україні, ідею якого запропонував президент Франції Еммануель Макрон, мало б стати "необхідною передумовою" для "справжніх" перемовин, заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. Про це пише BFMTV.

Барро прокоментував запропоноване французьким лідером перемир’я "у повітрі, на морі та в енергетиці", назвавши його "необхідною передумовою".

Також, на його думку, воно дозволило б перевірити "добру волю" російського правителя Володимира Путіна.

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"Це перемир’я в повітрі, на морі та в енергетиці дозволить перевірити добру волю Володимира Путіна в момент, коли він погодиться на нього. Саме тоді розпочнуться справжні переговори про мир, тому що ми хочемо миру, але миру міцного та довготривалого", - пояснив міністр.

Місячне перемир’я в Україні: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, французький президент Еммануель Макрон заявив, що Париж та Лондон пропонують ввести в Україні місячне перемир'я, яке діятиме "у повітрі, на морях і в енергетиці". Це сталося після саміту європейських лідерів у Лондоні 2 березня.

У ЗСУ різко розкритикували таку ідею. На думку голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, тимчасові перемирʼя, які захід пропонує Україні, не матимуть жодного впливу на війну з РФ. Він додав, що навіть у разі підписання певного тимчасового перемирʼя Росія знайде шляхи, як завдати максимальної шкоди Україні.

Утім, Велика Британія не погодилася із пропозицією президента Франції щодо місячного перемир’я між Росією та Україною. "На столі є різні варіанти, які підлягають подальшому обговоренню зі США та європейськими партнерами, але домовленості про місячне перемир’я наразі немає", - повідомив ЗМІ британський чиновник.

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