Після закінчення такого перемирʼя війна може стати ще гіршою, вважає Іван Тимочко.

Тимчасові перемирʼя, які захід пропонує Україні, не матимуть жодного впливу на війну з РФ. Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Напівміри ніколи не мають результату. Ми вже маємо величезний негативний досвід такого перемирʼя. Від Великодніх, зернових до навіть якихось протипожежних. Вони нічого не давали ще в часи АТО. А в часи широкомасштабної війни це буде надзвичайно складно буде контролювати. Противник точно не буде цього дотримуватися. Ми знаємо, як у таких випадках діє Росія. Вони завдають ударів і потім кажуть, що ні, це не ми", – сказав Тимочко.

Він також додав, що навіть у разі підписання певного тимчасового перемирʼя, Росія знайде шляхи, як завдати максимальної шкоди Україні.

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"Росія буде пробувати ті сили та кошти переорієнтовувати з авіаційних ударів на проведення терактів чи інформаційної підривної роботи проти української армії. Крім того, тимчасові угоди чи ті, які мають недоконаний характер, Росією завжди трактуватися так, як їм вигідно. Ці тимчасові рішення не призведуть до закінчення бойових дій. Закінчення терміну такого закінчення вогню може призвести до набагато більш масштабного спалаху бойових дій", – додав Тимочко.

Перемирʼя між Україною та РФ: що відомо

Напередодні президент Франції Емануель Макрон заявив, що Париж та Лондон пропонують ввести в Україні місячне перемир'я, яке діятиме "у повітрі, на морях і в енергетиці".

Він також написав, що всі учасники саміту європейських лідерів, який напередодні пройшов у Британії, "сповнені рішучості вжити заходів для встановлення міцного і тривалого миру в Україні та забезпечення нашої колективної безпеки".

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