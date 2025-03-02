Воно має діяти "у повітрі, морі та енергетичній інфраструктурі".

Всі учасники саміту європейських лідерів, який сьогодні відбувся у Великій Британії, прагнуть досягти надійного завершення війни в Україні.

Про це у мікроблозі X написав президент Франції Еммануель Макрон, опублікувавши знімок із зустрічі. "За столом переговорів у Лондоні ми всі сповнені рішучості вжити заходів для встановлення міцного і тривалого миру в Україні та забезпечення нашої колективної безпеки", - повідомив він.

В інтерв'ю газеті Le Figaro французький лідер заявив, що Париж та Лондон пропонують ввести в Україні місячне перемир'я, яке діятиме "у повітрі, на морях і в енергетичній інфраструктурі".

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Саміт у Лондоні

Як відомо, 2 березня в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів, присвячений обговоренню ситуації в Україні та питань європейської безпеки

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