За його словами, Європу не влаштує мир без гарантій.

Європейський миротворчий контингент не з'явиться в Україні найближчими тижнями, це відбудеться лише після підписання мирного договору.

Про це в інтерв'ю газеті Le Figaro заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, у разі досягнення припинення вогню буде дуже важко перевірити, що лінія фронту дотримується. Тому Франція і Велика Британія готові готові до розгортання військ лише на наступному етапі:

"У найближчі тижні європейських військ на українській землі не буде. Питання полягає в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати отримати доступне перемир'я, переговори, які триватимуть кілька тижнів, а потім, після підписання миру, розгортання [військ]".

Президент Франції підкреслив, що Європа прагне миру, але не за будь-яку ціну, коли Україна не отримає гарантій безпеки.

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