Чиновники розробляють стратегії нового співіснування зі Штатами.

Європейські політики готуються до того, що на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки може перемогти Дональд Трамп.

Як пише The Washington Post, посилаючись на розмови з 15 урядовцями, політиками, дипломатами та провідними аналітиками з п'яти європейських країн, зараз розробляються стратегії, які дозволять уникнути торговельної війни й підготуватися до непередбачуваних ситуацій у сфері безпеки.

Трамп погрожував єдності НАТО та обіцяв запровадити високі імпортні мита, а Камала Гарріс, хоча й підтримує Північноатлантичний Альянс, може переключити увагу країни на Східну Азію. Однак оперативна група швидкого реагування в штаб-квартирі Євросоюзу першочергово розробляє стратегію поведінки саме щодо Трампа.

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"Зрозуміло одне: ми не сидимо тут, як кролик, що потрапив під світло фар. Незалежно від того, хто переможе на виборах в США, увага США в майбутньому буде все більше зосереджуватися на Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейцям доведеться робити ще більше для своєї безпеки", - сказав речник німецького Міноборони Міхаель Штемпфле.

Також Європа намагається захистити підтримку України. За даними журналістів, чиновники виступають за "проштовхування" пакетів допомоги українцям ще до виборів. Тим часом нове командування НАТО забрало частину обов'язків Пентагону щодо координації військової допомоги країні.

Німецький депутат і заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Томас Ерндл підкреслив, що зараз Європа має взяти на себе більше відповідальності, особливо в питаннях безпеки:

"Це факт, що Джо Байден, ймовірно, останній президент, який є справді трансатлантичним у традиційному розумінні - з точки зору його характеру і кар'єри".

Вибори в США

Нагадаємо, що вибори американського президента відбудуться вже у вівторок, 5 листопада. На посаду претендують віцепрезидентка Камала Гарріс та колишній президент Дональд Трамп.

Достроково на виборах вже проголосували понад 72 мільйони громадян Сполучених Штатів Америки. Одне з опитувань демонструє, що Гарріс має більшу підтримку серед людей, пише Politico.

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