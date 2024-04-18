Перетворити Лігу Чемпіонів на "Крокус" і заробити: яку загрозу ІДІЛ несе для України та Європи

"Ісламська держава" повертається у "гру", "підіймаючи голову" у Африці та Азії. Чи загрожують терористи нам тут, у Європі, які в них "рахунки" до РФ, та чому експерти називають все це лише "монетизацією" радикальних угруповань, - розбирався УНІАН.

Теракт у російському "Крокусі" найгучнішою акцією терористів "Ісламської держави" (ІД) за останні роки і найбільш кривавою - для РФ. Таким чином вони нагадали про себе не лише Кремлю, але й Заходу та всьому світу. Як би Путін з його "медіа-прислугою" не шукали у "Крокусі" візитівку Буданова або Макрона, й не "мстилися" Харкову "за Крокус" (як вони пишуть на своїх дронах), всі розуміють, що вина лежить на ІД. А якщо так, значить, загроза від терористів може бути й для України.

Крім того, Європа очікує цього літа на кілька масштабних спортивних заходів, таких як Олімпіада, Євро-2024 та згадана Ліга Чемпіонів. Масові заходи - це завжди ризики терактів, а у ІД прямо заявили, що вже їх готують.

У Центрі близькосхідних досліджень розповіли УНІАН про "ринок терористичних послуг", кривавий PR та перспективи ІД стати головною силою серед радикальних ісламістських організацій на тлі того, як одні конкуренти втрачають спонсорів, а інші – все більше стають "кишеньковими" проксі-силами Ірану.

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ІД у новинах та у історії: теракти й залякування

В останні місяці у новинах по всьому світу стає забагато ІД, що свідчить про зростання їхньої активності. Принаймні – активності медійної. Бо вони й раніше були активні, але переважно локально, у Африці та Азії. Тепер же вони знов претендують на глобальний вплив у середовищі радикалів.

Ось кілька новин лише за останній тиждень. ІД опублікувала постер з погрозами терактів на стадіонах, де проходитимуть матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. У аеропорту у Римі затримано "активного учасника ІД з Таджикістану". У США заарештовано 18-річного хлопця, який "матеріально підтримував ІД" й намагався організувати теракт у одній з церков. У Німеччині заарештовані підлітки, які планували теракти у церквах та синагогах. У Туреччині заарештовано 14 членів ІД. Глава ФБР повідомляє про "вірогідність атаки у США, подібної до теракту у "Крокусі".

І це лише ті повідомлення, які пов’язують з "ІД-Хорасан" - одним з "вілаятів" (тобто, провінцій) ІД, але таких регіональних ланок у них декілька. І ця ще не найактивніша, з точки зору діяльності. Але вона найбільш медійна.

Власне, що таке ІДІЛ або ІД? Це терористична організація, яка виникла ще у 1999 році, але тоді ще мало чим виділялася на тлі інших подібних маргіналів. Згодом вона прийняла владу Аль-Каїди, якої досить скоро (вже у 2013-2014 роках) позбулася, захопивши великі території і потіснивши свого колишнього "господаря" з "п’єдесталу". Допомогла у цьому "Арабська весна" 2012 року та притік військових саддамівської армії, які мали величезний досвід партизанської війни проти США.

Втім, навіть по стандартам Аль-Каїди та інших сунітських екстремістів, ІД була занадто радикальною та жорстокою, через що між двома угрупуваннями спалахували суперечки й навіть військові конфлікти.

Варто зазначити, що ісламський світ неоднорідний. Він розділяється не лише на окремі країни та народи, але й на релігійні течії. Так, усі мусульмани сповідують іслам. Але іслам може радикально відрізнятися у різних тлумаченнях. І через ці тлумачення постійно йдуть "розбірки" у стилі "хто кому халіф" (тобто – головний теократ).

Найбільший розподіл в ісламі йде між сунітами та шиїтами, який утворився ще у Середні віки. Якщо простіше, то більшість країн є сунітськими. Але Іран – шиїтська країна. Проте, як у Ірані проживають суніти, так і у сунітських країнах зустрічаються шиїти. Це й створює постійну нестабільність на Близькому Сході.

Так, невдоволені суніти, які є меншістю у Іраку, продовжували боротьбу й після повалення Саддама Хусейна. Й серед цих підпільних організацій поступово найбільшої сили досягла ІДІЛ ("Ісламська держава Іраку й Леванту"), яка поглинула чи знищила майже всіх конкурентів й перейменувала себе просто на "Ісламську державу", з претензією на весь світ.

Тоді ІД дійсно стала "державою", яка контролювала значні території Сирії та Іраку. І лише прозахідна міжнародна коаліція та, з іншого боку, сирійський диктатор Асад (за підтримки РФ та Ірану) за кілька років змогли ІД подолати. Й навіть ребрендинг не допоміг. Втім, все не так однозначно. Бо у Африці ІД все ще контролює значні території, а після виходу США з Афганістану "підіймає голову" й там.

ІД уже не та

Втративши значні території, "Ісламська держава" перейшла від діяльності в якості, власне, "держави", до більш звичного їм формату підпілля, що воює з усіма "невірними" одразу. І у центрі активності цієї "ІД 3.0" зараз Афганістан.

Незважаючи на те, що таліби теж мусульмани-суніти, для ІД вони "невірні". Бо Талібан - це рух не тільки релігійний, але й націоналістичний, представлений передусім пуштунами. І живуть вони не лише за ісламськими законами (шаріатом), але й за звичаєвими – племінними законами, через що іділівці їх вважають, так би мовити, "єретиками".

ІД ж повністю відкидає ідею нації як такої, пропагує "рівність" усіх "вірних" та відмовляє у владі всім, окрім власних теократів, які підпорядковуються "халіфу" - "імператору" й "первосвященику" одночасно.

Ці ідеї рівності та братерства для сунітів, боротьби з "хрестоносцями" (тобто, Заходом) та корумпованими представниками влади нагадують концепцію "Ісламської революції" в шиїтському Ірані (вони досі мріють про "світову ісламську революцію", як колись Ленін мріяв про "радянську світову революцію" - майже те ж саме, але з ісламом).

І ось ці соціальні та реваншистські настрої завжди знаходять свою соціальну базу. Особливо у тих регіонах, де спостерігається політичний хаос та злидні. А найбіднішими країнами Центральної Азії є зараз Афганістан та Таджикистан – саме там діє "ІД-Хорасан".

Тут ми й підходимо до сучасних подій.

"ІД вже не та, що раніше. Вони вже не контролюють великі території. Вже немає того успіху й "вітру у вітрилах", що був колись. Вони змушені повернутися від побудови справжніх державних інституцій на захоплених територіях до підпільної терористичної мережі. Раніше ж вони збирали податки, утворювали органи влади на місцях. Але тепер більшість територій втрачено", - розповідає Сергій Донілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

За його словами, ІД завжди відрізнялася від інших терористичних організацій "суперцентралізацією управління" і своїми "вілаятами".

"Вони від побудови власної держави перейшли до побудови терористичної мережі, але вона все одно вкрай централізована. Можливо за останні три роки щось у цій системі й змінилося, але ззовні це складно помітити", - каже експерт.

Основну ставку ІД робить на пропаганду та сучасні медійні технології, що дозволяє привертати до своїх лав, у першу чергу, молодь. Зокрема, ЗМІ повідомляли, що вони вже використовують кіберінструменти та штучний інтелект. Йде дискусія, чи зможе ІД стати ще й кіберзагрозою. Сергій Данілов вважає, що ні – не зможе. Хоча використання сучасних технологій - це чи не головна "фішка" саме ІД, у порівнянні з більш традиційними конкурентами.

"ІД - це перша ісламістська організація, яка стільки уваги приділяла PR, пропаганді, зв’язкам з громадськістю, - пояснює сходознавець. – Вона мала надпотужний видавничий й інформаційний відділи, які залучали туди прекрасних фахівців з західною освітою, робила дуже різноманітну якісну медіа-продукцію. Фахівці були у тому числі з Європи та Сполучених Штатів. Завдяки цьому вони й змогли знайти стільки неофітів на Заході, й зокрема у Європі.

ІД не просто привертає до себе молодих мусульман, але й займається наверненням у свою версію ісламу представників інших релігій.

"Вони щотижня роблять теракти проти талібів у Афганістані та шиїтів з різних країн. Вони вже розширили мережу в Афганістані і звідти планують збільшувати присутність у Росії, Китаї, Пакистані, Індії – всюди у регіоні", - стверджує експерт.

"Ринок терористичних послуг"

Чому ІД посилила свій вплив в останні роки, і чому вони медійно "просувають" саме "ІД-Хорасан" а не, наприклад, впливову "Боко Харам", яка діє у Західній Африці? Сергій Данілов пов’язує зростання активності "ІД-Хорасан" з тим, що бажання й послідовники у цієї течії є, але територій та ресурсів наразі в регіоні немає. Фактично, своїми погрозами ІД прямо зараз збирає собі гроші на "камбек" у Азії.

"Збільшення активності ІД пов’язано з тим, що вони намагаються відродитися. Шукають під це ресурси. А їх головний ресурс – це публічність. Саме публічність - це їхня візитівка, - пояснює експерт. – Після знищення ІДІЛ в Іраку й Сирії вони втратили свої території. І тому повернулися до більш звичної практики терактів, але дещо змінили географію своєї активності. Бо там для них утворилися кращі умови".

Умови покращилися для ІД значною мірою через активність Кремля та через слабкість США. Так, РФ останні роки планомірно "розхитує" ситуацію в Африці, провокуючи та підтримуючи державні перевороти. А основним інструментом впливу там стали російські найманці з "Групи Вагнера".

Метою РФ є послаблення позицій Заходу на "Чорному континенті", а де немає Заходу - там посилюються не лише промосковські, але й інші "партизани" - найчастіше це ісламісти. Схожі процеси відбуваються й у Афганістані, звідки США вивели війська, чому РФ також активно сприяла, підтримуючи талібів. Хаос породжує хаос, який дав Кремлю "віддачу" у "Крокусі".

"Перш за все, це сахарський регіон Африки – Сахель, а також Афганістан, де є гірські регіони, які талібам важко контролювати. Там ІД посилюється, - продовжує фахівець-сходознавець. – Крім того, терористична активність інших організацій трохи спала. Вона значною мірою абсорбована й контрольована іранцями, в яких зараз інші завдання. А сунітські мережі перебувають у занепаді".

Як пояснює пан Данілов, багато хто серед спонсорів-сунітів вже вирішив, що глобальна боротьба не має перспектив, і що потрібно перебудуватися з глобального на маленькі "халіфати" у форматі "сам у собі", де всі будуть дотримуватися виключно їхньої "правильної" версії ісламу.

"На цьому тлі ІД залишається єдиною організацією, яка "піднімає прапор" хоч якоїсь глобальності", - вважає експерт.

Тобто, ми бачимо не просто якісь окремі теракти, а справжню боротьбу за переділ "ринку терористичних послуг". ІД бачать, що слабшають як їх вороги, так і їхны конкуренти. І тому починають діяти активніше. Втім, Сергій Данілов вважає перспективи ІД не дуже "райдужними".

"Насправді, переділ "ринку" вже відбувся – в результаті поразки ІД. "Камбек" малоймовірний. ІД дуже постраждав після тієї поразки у Сирії, коли вони програли Асаду і залишилися, по суті, лише в Ідлібі, під турецькою "парасолькою", - пояснює він. – На "ринку терористичних послуг" ще залишися якісь гроші. Але їх замало на всіх. А за результатами теракту у "Крокусі" і інших "гучних" акцій ІД якісь донати збере".

Дійсно, навіть підпільна армія потребує ресурсів. А хто ж терористів фінансує?

ІД між Іраном, Туреччиною та арабськими монархіями

Раніше головними спонсорами терористичних організацій були арабські країни. Але зараз цей тренд дещо змінився.

"Значна частина прихильників у Саудівській Аравії, як стверджують ЗМІ, була донором ІД, але зараз країна займає антиісламістські позиції. Наслідний принц, який керує країною, це такий "авторитарний модерніст", який заклав зовсім інший тренд у регіоні, - роз’яснює Сергій Данілов. – Катар зараз підтримує лише більш поміркованих "Братів мусульман", на відміну від часів "Арабської весни", коли він підтримував всіх, намагаючись переділити ісламський світ під себе. Тобто, на "ринку" залишилося мало спонсорів. Залишилося лише велике розчарування щодо ІД. Тому, до речі, цю нішу зайняли іранці через свої проксі".

Складніші відносини у ІД з Анкарою. За словами експерта, після "Арабської весни" у 2012-2013 роках турки мобілізували для боротьби з Асадом ісламістське середовище, яке толерували. Як і Катар, вони тоді підтримували практично всіх, хто був готовий протистояти Асаду.

"Але завершилося все тим, що під турецьким контролем залишився невеликий анклав у одній провінції Сирії, яку вони відстояли у перемовинах з Росією – Ідліб, - додає деталей сходознавець. – Ердоган досі сильно заграє з ісламістами, хоча ситуація змінилася. Він навіть зробив Хакана Фідана, колись "всемогутнього" голову турецької служби безпеки, який відповідав за взаємодію з ісламістами, міністром закордонних справ Туреччини".

Спроби посунути Асада та розширити вплив у Сирії виявилися для турків марними.

"Залишилися лише протести у Туреччині проти маси сирійських біженців, яких там 4-5 мільйонів. Турецьке суспільство дуже негативно сприйняло арабів. Суспільна думка в Туреччині хитнулася у зовсім інший бік – від експансіонізму та імперіалізму до внутрішніх проблем. Власне кажучи, й необхідності у експансії для Туреччини немає. І тому там теж зараз не дуже раді ІД", - продовжує Сергій Данілов.

Через зменшення фінансування та підтримки як від арабів, так і від турок, активність терористів на Близькому Сході в останні роки трохи зменшилася. Але є й інші фактори, які навпаки сприяють відновленню діяльності "Ісламської держави". І їх вплив посилився саме зараз.

"З іншого боку, активність знизили американці. Зараз вони обмежуються присутністю у тих регіонах, які до них більш-менш дружньо налаштовані – на півночі Іраку та у пустельних районах Сирії, де живуть курди, - вважає пан Данілов. – Американці на Близькому Сході стали зараз лише частиною інтер’єру, втрачаючи вплив. Тим більше, що цей вплив переважно був не на сунітські, а на шиїтські групи".

Кремль також зменшує свою присутність в Сирії й всюди, окрім Африки, перекидаючи війська до України.

"Антитерористичні служби у Європі й Штатах як працювали, так і працюють. Великих терактів там не відбувалося давно, - запевняє пан Данілов. – Інша справа Росія, де ті служби, які відповідають за антитерор, та необхідні ресурси, були перекинуті на боротьбу з Україною. Антитерористичний департамент займався зовсім іншими справами. Це було політичне рішення їх влади. І, виходить, сама російська влада створила найкращі умови для терористів в РФ".

ІД та Україна – чи є загрози?

Через РФ у цій історії з ІД з’явилася й Україна. Путін стверджував, що у ісламістів просто не може бути "рахунків" до росіян, і, нібіто, саме тому за терактом у "Крокусі" стоїть чи-то Україна, чи-то Захід, чи-то хто завгодно, крім ІД, яка офіційно взяла на себе відповідальність за акцію. Але в реальності все трохи інакше і список претензій до РФ у ІД чималий.

"По-перше, вони не мусульмани. Для ІД цього вже достатньо для вбивства. По-друге, Кремль веде війну з мусульманами у Сирії. Росія взагалі має безліч ворогів у ісламському світі. Нові особливі "рахунки" до РФ з’явилися у ІДІЛ в Африці, де росіяни витіснили французів й утворили хаос, і таким чином "наслідували" від французів роль "ворога №1" для терористів. Особливо серед туарегів. Плюс Росія прямо підтримала талібів у Афганістані, а "друг мого ворога – це і мій ворог"", - зазначає фахівець.

Крім цього, у ІД з’являється все більше претензій не лише до свого прямого ідеологічного ворога й конкурента - Ірану, але й до Китаю, який теж веде боротьбу з мусульманами – уйгурами, а також посилює свій вплив у Африці та на Сході (підтримує тих же талібів). А РФ є якщо й не союзником, то найближчим партнером одразу і Талібану, і КНР, і Ірану. І при цьому послаблює антитерористичну боротьбу на своїй власній території, привертаючи все більше найманців та гастарбайтерів з країн, де ІД має значний вплив – з того ж Таджикістану.

Те, що українці - не мусульмани, і у нашій країні також існує певний хаос на тлі війни, може, у теорії, підвищувати терористичні загрози і для України. Але експерт це заперечує – ІД ми зараз не дуже цікаві, хоча повністю гарантувати безпеку неможливо.

"Дуже важко знайти країну, до якої ІД немає претензій. Але в них зараз є більш пріоритетні цілі, ніж Україна. Тим більше, що в нас суспільство й спецслужби максимально мобілізовані й дуже важко знайти бажаючих вступити до лав ІД, - вважає Сергій Данілов. – Крім того, в нас менше мусульман у Україні, та ще й відбувся відтік діаспор з країн, які сповідують іслам. Середовище в нас менш сприятливе для побудови терористичної мережі. Тому зараз загроза для нас мінімальна".

Але загроза ІД українцям може бути не лише в Україні, але за кордоном. Адже наших біженців та вимушених переселенців у Європі мільйони. А попереду не лише футбольний чемпіонат, але й Олімпіада. І тому головне питання зараз – "Крокус" був "піком" кривавої кампанії ІД зі збору донатів чи лише її "прологом", і найгірше ще попереду?

"Складно сказати, не маючи розвідданих. Пробувати вони точно будуть. Але додам, що ми дізнаємось лише про успішні теракти. А більшість спроб є провальними. Антитерористичні служби у Європі працюють. Терористів зазвичай тихо беруть, без розголосу. Лише окремі випадки потрапляють до ЗМІ", - вважає Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

Підсумовуючи, можна зробити три висновки. Перший – переділ терористичного "ринку" продовжується, бо, з одного боку, грошей на всіх охочих не вистачає, а "донати" отримують лише найбільш медійні й криваві організації. Лідером серед яких зараз стає "ІД-Хорасан". Зниження присутності Заходу, РФ та загальний безпековий хаос сприяють цим процесам.

По-друге – західні країни послаблюють свою присутність у Азії та Африці, але в себе вдома "хватку" не втрачають й пильнують на адептів ІД, досить швидко їх відловлюючи. На відміну від РФ, діяльність якої прямо сприяє не лише хаосу у світі, що створює радикалам "вікно можливостей", але у себе "на болотах".

І по-третє – Україна зараз не дуже цікава ісламістам, бо навіть в разі успішних терактів їм після цього навряд чи багато чого "перепаде" від спонсорів, а по-друге – самі умови для розширення мережі тут складніші, ніж, наприклад, у РФ. Для ІД тут немає соціальної бази, проте є спецслужби, які мобілізовані проти всіх загроз й координують свої дії з західними колегами. Тобто, загрози тероризму є, але порівняно з іншими країнами вони значно менші.

Якби ще не було терористів під російським триколором, які регулярно здійснюють обстріли українських міст та сіл, то можна було б жити спокійно.

Андрій Попов