Кишинів побоюється, що під виглядом уболівальників в Кишинів їхали найманці.

Диверсанти, задіяні в спробі державного перевороту в Молдові, повинні були потрапити в країну під виглядом сербських футбольних уболівальників. Про це заявив депутат від правлячої партії Молдови "Дія і солідарність" Андріан Кептонар в ефірі місцевого телебачення.

Цього тижня в Кишиневі заплановано матч між футбольними командами Сербії та Молдови.

"Спочатку планували, що в нашу країну прибудуть вболівальники сербської команди. Завдяки зусиллям Служби інформації та безпеки ще задовго до того, як з'явилася інформація, надана Зеленським, збірна Сербії буде грати при порожніх трибунах – тому що так планували завезти диверсантів", – сказав депутат.

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У прес-службі сербського футбольного клубу "Партизан" підтвердили заборону для в'їзду вболівальників до Молдови. Там зазначили, що тих футбольних фанатів, хто вже прибув до країни, депортували назад.

Ситуація навколо Молдови

9 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що раніше передав владі Молдови російські плани з організації перевороту в країні, перехоплені українською розвідкою. У Кишиневі ці слова підтвердили.

Буквально наступного дня уряд Молдови пішов у відставку.

Пізніше президент Молдови Майя Санду розкрила плани Росії щодо перевороту в країні. Москва має намір використовувати протести "опозиції", залучаючи до них людей з військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, балканських країн.

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