Офіційної інформації з цього приводу російська влада не надавала.

Внаслідок заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та його найманців в Росії загинуло від 13 до 20 військових. Такі дані наводять різні провоєнні медіа та телеграм-канали країни-агресорки.

Як пише російське видання "Медуза", прокремлівський ресурс Readovka без посилань на джерела заявив, що Міноборони РФ втратило внаслідок спроби перевороту 15 осіб. Йдеться про військових РФ, які перебували на бортах збитих "вагнерівцями" літаків та гелікоптерів. При цьому щонайменше 8 осіб з цієї кількості перебували на борту літака Іл-18, який є повітряним пунктом управління.

Канал "Рыбарь" повідомляє, що загиблих російських льотчиків насправді більше 20. Тим часом ресурс Fighterbomber, який повідомляв про збиття трьох одиниць авіації, заявив, що загиблих військових 13.

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Водночас російська влада з цього приводу мовчить. Офіційної інформації щодо втрат серед російських військових немає.

Заколот Пригожина: ключові події

23 червня ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин заявив, що російська армія завдала удару по позиціях ПВК. Через це він оголосив похід на Москву, щоб "зупинити" міністра оборони РФ Шойгу.

Вже за кілька годин колони ПВК "Вагнер" були помічені в Ростовській області. Там, як і в Москві, а також Воронезькій області оголосили план "Фортеця".

Протягом дня, 24 червня, найманці Пригожина просувалися в напрямку Москви та навіть увійшли в Московську область. Проте за 200 кілометрів від російської столиці Пригожин вирішив розвернути колону. Таким став результат його перемовин із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, які узгодив президент РФ Володимир Путін.

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