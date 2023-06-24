Жителів Воронезької області також просять тимчасово не користуватися федеральною автомобільною дорогою М-4 "Дон".

Вслід за Ростовською областю і Москвою план "Фортеця" оголосили і у Воронезькій області Росії. Причиною тому стали дії ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який заявив, що його найманці йдуть "зупиняти" міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"Інформація про запровадження плану "Фортеця" в регіонах Росії з'явилася після публікації прес-службою засновника ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним аудіоповідомлень, в яких він звинувачує Міноборони в ударі по табору ПВК і каже, що 25 тис. осіб йдуть "розбиратися". У МВС Росії ситуацію публічно не коментували", – йдеться в матеріалі.

Відео дня

Зазначається, що під запровадженням плану "Фортеця" мається на увазі екстрений збір особового складу поліції і взяття під контроль особливо важливих об'єктів МВС, ФСБ, ФСВП.

Крім того, жителів Воронезької області попередили, що федеральною автомобільною дорогою М-4 "Дон" рухається колона військової техніки.

"Просимо всіх жителів Воронезької області тимчасово не користуватися федеральною автомобільною дорогою М-4 "Дон" і індивідуальними транспортними засобами. Ситуація знаходиться під контролем. Силові структури регіону проводять усі необхідні заходи для забезпечення безпеки жителів області", – сказано в повідомленні.

Переворот в Росії: план "Фортеця"

23 червня Євген Пригожин, який володіє приватною військовою компанією "Вагнер", заявив, що його найманці були атаковані російськими кадровими військами. Згодом він повідомив, що "вагнерівці" йдуть зупинити "зло", яке несе військове керівництво РФ.

Силовиків різних відомств, а також представників ФСБ в Москві підняли по тривозі. Тоді ж повідомлялося, що на трасі "Дон" (Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ за підтримки СЗШР виставляє блокпости.

Крім того, в Москві і Ростовській області оголосили план "Фортеця". У столиці РФ силовиків привели в підвищену готовність, а в Ростовській області почали видавати зброю строковикам.

Вас також можуть зацікавити новини: