Перша жінка – віце-президентка США. Хто така Камалія Гарріс

Виборці голосують за президента та віце-президента США, щоб вони впродовж каденції працювали рука об руку. Вперше віце-президенткою США стала жінка. Які стосунки у неї з Байденом та Трампом? Хто взагалі така Камалія Гарріс?

Ще рік тому Джо Байден і сам був головним об’єктом критики з боку Камалії Гарріс. «Було боляче слухати вашу думку про репутацію про двох американських сенаторів, які будували свою кар’єру на расовій сегрегації», - заявляла вона на адресу Байдена.

Втім, і окрім нього, маючи рішучий характер, вона легко набувала собі ворогів. ТСН.Тиждень поцікавився, як жінка з родини емігрантів посіла посаду віце-президентки США.

Камалія Гарріс мріяла стати президенткою, навіть висувала свою кандидатуру. Але коли нинішній лідер демократів Джозеф Байден запропонував їй крісло віце-президента, довго не вагалася. І не прогадала.

Камала Деві Гарріс народилася в Каліфорнії. Але батьки були іммігрантами. Мама до Штатів приїхала з Індії, вивчала рак молочних залоз. Тато був професором економіки, родом із Ямайки. Коли Гарріс було сім, батьки розлучилися. Життя стало біднішим. Мама виховувала її з сестрою сама. Завдяки програмі інтеграції, Гарріс із бідного афро-американського району змогла потрапити до школи в білому. А згодом закінчити два університети й отримати дипломи з економіки та юриспруденції. Для багатьох американських дівчат історія успішної Гарріс стала справжнім прикладом.

ТСН.Тиждень дізнався, що у біографії Гарріс і справді дуже багато слова «перша». Вона перша темношкіра жінка, обрана окружною прокуроркою Сан-Франциско. Перша жінка – генпрокурорка Каліфорнії. Перша сенаторка США з індійським корінням. А тепер іще й перша жінка віце-президентка.

Донині на цю посаду наважувалися балотуватися лише дві жінки – у 2084-му році від демократів конгресменка Жеральдін Ферраро та у 2008-му році від республіканців губернаторка Аляски Сара Пейлін. Утім, жодна з них не перемогла.

«Коли моя мама у віці 19-ти років приїхала сюди з Індії, то вона, мабуть, і не могла уявити цього моменту. Але вона сильно вірила в Америку, в якій такий момент можливий. Тож я думаю про неї та про покоління жінок - чорношкірих, азійок, білих, латиноамериканок, корінних американських жінок - які за всю історію нашої нації проклали шлях до цієї миті», - говорить Каміла Гарріс.

За роки роботи в прокуратурі вона вела справи, пов’язані із сексуальними злочинами та підлітковою проституцією. Саме їй вдалося добитися, щоб неповнолітніх дівчаток судили як жертв і направляли до реабілітаційних центрів, а не запроторювали за ґрати. Також допомагала повернутися до нормального життя тим, хто відбув покарання.

Не боялася Гарріс конфронтувати з поліцейськими. Ті надто на неї образилися, коли вона одного разу відмовилася наполягати на смертному вироку для чоловіка, якого визнали винним у вбивстві правоохоронця. А згодом іще й ініціювала створення он-лайн платформи зі списком людей, які загинули чи постраждали внаслідок поліційного свавілля.

Утім, у її ідеальному досьє є чорні плями. Гарріс активно боролася з недобросовісними кредитними організаціями. От тільки коли банк OneWest обвинуватили в такому шахрайстві, Гарріс відмовилася висувати проти нього обвинувачення. До речі, очолював його майбутній міністр фінансів Стівен Мнучін, якого потім Гарріс таки довелося допитувати – вже по справі про російське втручання у вибори 2016-го року.

З обранням Трампа та його політикою щодо мігрантів у Гарріс із республіканцями відносини геть зіпсувалися.

«Ви бачили те шоу 60 хвилин? Вона сміялася. Я сказав тоді, з нею точно щось не так. Вона не буде першою жінкою-президенткою. Ви не можете допустити, щоб це сталося», - заявляв Трамп щодо Гарріс.

Адже вона стала справжньою загрозою для його передвиборчої кампанії. Усі добре розуміли - Гарріс мобілізує не лише жінок-виборців, а й усі етнічні громади.

Президенткою вона ще не стала, та посада віце-президента – теж надзвичайно ласий шматок. Не випадково в Білий дім американці вибирають нероздільну пару президента та віце-президента. Гарріс буде не просто друга за важливістю посадова особа в США й, у разі чого, може замінити Байдена в головному кріслі. Формально вона ще й очолюватиме сенат.

«Це неймовірно. Дорослішаючи, я дивилася на ті високі пости, і їх завжди посідали чоловіки. У мене не було прикладу, кого наслідувати. Коли я казала мамі, що хочу бути президенткою, то навіть не було, кого поставити в приклад. Не було жодної жінки, на яку можна було б орієнтуватися. Тепер у всіх молодих дівчат є приклад. Жінки заслуговують на владні позиції», - цитує міс США 2020 Асю Бранч ТСН.Тиждень.

А от з особистим життям у Гарріс складалося не дуже. У 30-річному віці вона мала роман зі вдвічі старшим за себе, одруженим спікером законодавчих зборів штату Каліфорнія Віллі Брауном. Потім, подейкують, закрутила роман тоді ще з мером Сан-Франциско, а нині вже з губернатором Каліфорнії Ґевіном Ньюсом. Одружилася лише в п’ятдесят з адвокатом Даґласом Емгоффом.

Кажуть, Гарріс дуже любить готувати, а її рецепти інколи навіть друкують місцеві видання. Тепер усі хочуть дізнатись і її політичний рецепт.

«Можливо я буду першою жінкою в цьому кабінеті, але я точно буду не останньою. Мрійте з амбіціями, рухайтеся з упевненістю», - каже вона.

І те, що колись Гарріс таки стане першою жінкою президенткою США, серед експертів уже не закладаються лиш дуже ліниві.

Мар’яна Зінковська

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