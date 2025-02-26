Під час цього візиту лідери підпишуть угоду про українські корисні копалини.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що президент України Володимир Зеленський приїде до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого, для підписання угоди про рідкоземельні мінерали. Про це він заявив у вступній промові на першому засіданні свого кабінету

Трамп висловив упевненість, що вони із Зеленським "підпишуть угоду, яка буде дуже важливою".

"Я сподіваюся, ми повернемо всі вкладені гроші і заробимо ще більше. Це буде дуже велика угода щодо рідкоземельних металів та інших речей. Усе вже погоджено. Ми задоволені цим", - заявив американський лідер.

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За словами Трампа, попередня адміністрація Білого дому поставила США "в дуже погане становище". Він знову повторив, що США витратили на підтримку України 350 мільярдів доларів.

"Але ми змогли укласти угоду, за якою ми повернемо свої гроші. І ми отримаємо багато грошей у майбутньому. І я думаю, що це доречно, тому що у нас є платники податків, яким не повинні виставляти рахунок за війну", - заявив президент США.

Трамп заявив, що "не збирається давати надто багато гарантій безпеки Україні", додавши:

"Ми попросимо Європу зробити це, але ми зробимо все можливе, щоби все пройшло добре".

Президент також зазначив, що у США "все йде дуже добре з Росією" і похвалив свою команду за "приголомшливу роботу" в цьому напрямку. За його словами, він "говорив із Путіним про мир в Україні протягом останніх двох років".

"Ми також укласти угоду з Росією та Україною про припинення вбивств людей", - додав він.

Візит Зеленського до США

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 28 лютого 2025 року, президент України Володимир Зеленський планує поїхати до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після того, як країни погодили проєкт угоди про видобуток корисних копалин.

Пізніше Зеленський повідомив про робочу дату можливого візиту до Вашингтона.

"Щодо візиту. Я думаю, що візит нам запропонували, так. Але я хочу отримати - офіси працюють - який формат і коли. Так, там є робоча дата. Те, що сказав президент Сполучених Штатів - п'ятниця. Офіси на зв'язку", - наголосив він.

Глава держави уточнив, що має важливе питання і дуже хоче візиту. Зеленський сказав, що хоче почути від Трампа дуже чесні відповіді на запитання України.

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