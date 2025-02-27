Сполучені Штати Америки хотіли скасувати візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, однак передумали після втручання Парижа.

Про це повідомляє телевізійна мережа BFMTV, посилаючись на французьке дипломатичне джерело. За їхніми даними, вчора Білий дім попросив українського лідера не приїжджати до США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом.

"Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв'язався з Дональдом Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього. Зрештою, Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, що прийме українського лідера в Білому домі".

Візит Зеленського до США

Як відомо, офіційний візит президента України до Сполучених Штатів Америки заплановано на п'ятницю, 28 лютого. Його основною метою є підписання попередньої угоди з президентом США Дональдом Трампом щодо співпраці у сфері видобутку рідкісноземельних мінералів.

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Під час візиту до США, окрім підписання угоди про мінерали, Зеленський обговорюватиме з Трампом питання безпекових гарантій та подальшої підтримки України у її протистоянні з Росією.

Сьогодні вдень стало відомо, що президент дорогою до Штатів зупинився в Ірландії, його літак сів в аеропорту Шеннон на заході країни.

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