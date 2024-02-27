Росія передаватиме КНДР все більше військових технологій, що може збільшити можливості Пхеньяну загрожувати регіону.

Північна Корея відправила в Росію близько 6700 контейнерів, в яких може перебувати близько 3 мільйонів снарядів калібру 152 мм, заявив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік.

Як пише Bloomberg, натомість Росія постачає Північній Кореї продовольство, сировину і деталі, які використовуються у виробництві зброї, сказав міністр оборони Південної Кореї. За його словами, продовольча допомога допомогла Кіму стабілізувати ціни на товари першої необхідності. Якщо поставки зброї будуть розширюватися, вважає Шин Вон Сік, Росія буде передавати КНДР все більше військових технологій, що може збільшити можливості Пхеньяну загрожувати регіону.

Центральний банк Південної Кореї підрахував, що щорічна економіка Північної Кореї становить близько 25 мільярдів доларів, і країна відчайдушно потребує продовольства, нафти, будівельних матеріалів та валюти для міжнародної торгівлі. Зброя, яку Кім постачає Росії, ймовірно, коштує кілька мільярдів доларів, а підтримка, яку він отримує від Путіна, являє собою одне з найбільших досягнень Кіма з тих пір, як він прийшов до влади близько 12 років тому.

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Як КНДР допомагає РФ - деталі

Раніше у звіті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки відзначалось, що з вересня 2023 року Північна Корея доставила до Росії понад 10 тис. контейнерів з боєприпасами або матеріалами, пов'язаними з ними.

7,4 тис. контейнерів із загальної кількості доставила "Східна стивідорна компанія" через Східний порт. Крім того, частину боєприпасів завозили через військово-морську ракетну базу "Дунай".

Представник Південної Кореї в ООН Хван Чжун Кук заявив, що Північна Корея, передавши Росії свої балістичні ракети малої дальності, використовує Україну як випробувальний полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд. Він нагадав, що надані Північною Кореєю ракети малої дальності були випущені по Україні в грудні і січні.

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