Росія продовжує неспровоковану агресію проти України, користуючись своєю безкарністю.

Росія використовує своє право вето в Раді Безпеки ООН як карт-бланш на агресію проти сусідів. Саме тому організація має бути реформована, заявив з трибуни Генеральної асамблеї ООН президент Чехії Петр Павел.

"З огляду на несправедливу і неспровоковану війну Росії проти України ми повинні усвідомити, що членство в Раді Безпеки не є карт-бланшем. Ніхто не має права зловживати владою і залякувати інших членів міжнародної спільноти, не будучи за це потім покараним", – сказав він.

Павел наголосив, що "всебічна реформа Ради Безпеки ООН вже давно назріла".

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"Необхідно зробити Раду більш ефективною, інклюзивною, підзвітною та такою, що краще відображає сучасні реалії, посилюючи голос недостатньо представлених регіонів", – заявив президент Чехії.

Осіння сесія Генасамблеї ООН: останні новини

Як писав УНІАН, цими днями в Нью-Йорку проходить щорічна сесія Генасамблеї ООН, яка зібрала лідерів понад ста країн світу. Виступаючи з трибуни ООН, президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав до дипломатичного припинення російсько-української війни на умовах територіальної цілісності та суверенітету України. Він також закликав до реформування ООН.

Представник Китаю своєю чергою закликав до негайного припинення бойових дій та початку переговорів, але також він закликав до скасування санкцій, якими Захід намагається стримати російського агресора.

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