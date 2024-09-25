Стамбул наголоси на неефективності ООН на тлі війни в Україні.

Туреччина оголосила про нарощування зусиль для припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йдеться у виступі президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. За його словами, на третій рік війни в Україні "ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру".

"Оскільки перегони озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України", - наголосив Ердоган.

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Він додав, що Стамбул продовжить ретельно виконувати положення Конвенції Монтре, однак також акцентував на неефективності ООН та закликав до реформування організації, зокрема її Радбезу.

Війна в Україні - реформа ООН

Як повідомляв УНІАН, у Фінляндії пропонують вигнати Росію з ООН, реформувавши Радбез організації. Крім того, кількість постійних членів хочуть збільшити вдвічі.

22 вересня ООН ухвалила революційний план реформ. Зазначається, що Росія намагалася заблокувати ухвалення всіма 193 державами-членами організації так званого Пакту в ім'я майбутнього, розробленого під керівництвом Німеччини, однак у Москви не вийшло.

У своїй поправці РФ наголошувала на "принципі невтручання у внутрішні справи держав" і закликала ООН уникати дублювання зусиль. Заперечення Росії підтримали її традиційні союзники - Білорусь, Північна Корея, Іран, Нікарагуа та Сирія.

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