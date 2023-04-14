Орбан вважає, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб.

Міністерство закордонних справ прокоментувало заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який назвав Україну "фінансово неіснуючою".

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook. Він назвав відповідну тезу Орбана черговою "антиукраїнською заявою".

"ЗМІ: прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "фінансово неіснуючою". Він вважає, що Європа змушена фінансувати багато українських потреб. На думку глави угорського уряду, без підтримки партнерів війна одразу закінчиться. Чергова антиукраїнська заява. Зовсім не дивуємося, що вона отримала миттєву схвальну реакцію в Москві", - заявив він.

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За словами Ніколенка, цинічно, що угорське керівництво висловлюється про фінансові питання інших країн в той час, коли сама Угорщина отримує чималі гроші від Європейського Союзу для підтримки своєї економічної стабільності.

"Закликаємо Віктора Орбана глянути правді в очі: підтримка України - не благодійність. Підтримуючи Україну, Європа інвестує, насамперед, в свою власну безпеку. Натомість угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами", зазначив речник МЗС.

Антиукраїнські заяви Орбана

Як повідомляв УНІАН, у січні Орбан заявив, що припинення Сполученими Штатами Америки надання Україні допомоги сприятиме завершенню війни.

Також у січні Орбан під час спілкування з журналістами порівняв Україну з Афганістаном і назвав її "нічийною землею".

Минулого року Орбан прийшов на футбольний матч у шарфі із зображенням Угорщини з частиною української території.

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