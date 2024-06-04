За його словами, наразі військова загроза з боку РФ для Латвії є не високою.

Посол Латвії в Україні Ілгварс Клява заявив, що його країна у військовому відношенні наразі захищена як ніколи раніше. Проте, за його словами, Латвія не готова на всі 100% до ризику вторгнення з боку РФ. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Клява зауважив, що у Латвії не вважають, що є дуже високий ризик війни з РФ, проте країна як член НАТО постійно співпрацює зі своїми партнерами та вкладає ресурси у захист та армію.

"У сьогоднішніх обставинах Латвія у військовому відношенні захищена як ніколи раніше. Я маю на увазі, що ми є членами альянсу НАТО, ми працюємо разом із нашими партнерами, ми вкладаємо значні ресурси, гроші в наші Сили оборони. Справа в тому, що це процес. Не можна казати, що ми готові на 100%. Жодна країна у світі не готова. Завжди є технологічні вдосконалення, зміни на сучасному полі бою, зміни у військовій тактиці, техніці, технологіях тощо", - підкреслив посол. Відео дня

Своєю чергою він наголосив, що Латвія робить все можливе, аби мінімізувати будь-яку загрозу.

"І це саме те, що ми робимо. І частиною цієї підготовки є інформування суспільства про те, що необхідно робити, щоб уникнути воєнного конфлікту. Або якщо таке станеться, то бути готовими як індивіди, як члени суспільства діяти відповідно до тієї ситуації, яка створюється, чи то військове протистояння, чи якісь гібридні погрози", - додав дипломат.

Також Клява зазначив, що сховища та буклети є елементами підготовки цивільного населення Латвії, як фізично, так і психологічно до відповідного розвитку подій.

Латвія і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, Латвія планує інвестувати мільйони євро у коаліцію безпілотників для України. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. За його словами, до виробництва БпЛА будуть залучати місцеві латвійські компанії.

Також повідомлялось, що Латвія передасть Україні новітні зенітні комплекси, які можуть перехоплювати навіть снаряди. Тоді прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що цей пакет допомоги покликаний покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості України.

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