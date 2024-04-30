Ці комплекси було створено для захисту військових баз в Афганістані.

Латвія виділила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть зокрема новітні зенітні установки. Про це повідомила у соцмережі Х прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

За її словами, латвійський уряд щойно погодив передачу Збройним Силам України наступних озброєнь:

зенітних установок NBS (ймовірно, йдеться про зенітний артилерійський комплекс ближнього радіусу дії MANTIS NBS C-RAM);

тактичних безпілотних систем спостереження,

інших необхідних матеріально-технічних засобів.

Зазначається, що цей пакет допомоги покликаний покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості України.

Відео дня

"Кожним відправленням ми засвідчуємо свою прихильність народу України та його боротьбі проти агресора Росії, яка є найбільшою загрозою для миру та безпеки у світі. Латвія виділяє 0,25% свого ВВП на рік на військову допомогу Україні. Ми продовжимо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом з нашими союзниками", – заявила прем’єр Латвії.

Що відомо про зенітну систему NBS

MANTIS NBS C-RAM – новітній комплекс протиповітряної оборони малого радіусу дії, створений німецьким оборонним концерном Rheinmetall Defence.

MANTIS призначена для захисту військових і стратегічних об'єктів цивільної інфраструктури від маловисотних повітряних загроз, у тому числі пілотованих і безпілотних літальних апаратів. Комплекс здатен виявляти, відстежувати і збивати повітряні цілі на близькій відстані від об'єкта, що охороняється.

Комплекс був спеціально розроблений у 2007-2010 рр. для захисту передових баз німецької армії, розміщених в Афганістані. Його призначення – перехоплення безпілотників, артилерійських та мінометних снарядів.

Система автоматично відкриває вогонь з 35-міліметрової гармати по повітряних цілях, вражаючи їх у розрахованій комп’ютером точці траєкторії польоту. Скорострільність системи становить близько 1000 пострілів на хвилину.

Ефективна дальність вогню складає 5 км для великих цілей і 3 км для малих.

Вас також можуть зацікавити новини: