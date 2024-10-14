Він наголосив, що зараз українські військові "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту".

Європейський Союз продовжить свою тренувальну місію, що забезпечує підготовку українських військовослужбовців, ще на два роки. Таку заяву зробив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.

Як зазначив європейський чиновник на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, зараз українські військові "перебувають під великим тиском по всій лінії фронту". І цей тиск, за його словами, "став більшим, ніж до початку літа".

"Ми повинні надавати українським Збройним силам більше спроможностей та нарощувати нашу Тренувальну місію. Ми продовжимо мандат Місії EUMAM на наступні два роки", – наголосив Боррель.

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При цьому він зауважив, що сподівається на консенсус в Раді ЄС з цього питання.

Навчання українських військових за кордоном

Тисячі українських військових пройшли навчання за кордоном, зокрема в рамках місії EUMAM. В серпні Кабінет міністрів Болгарії дозволив військовим з лав болгарських збройних сил брати участь в операції НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки (NSATU).

Раніше Міністерство оборони Великої Британії заявило, що військова підтримка, яка надається Україні, "обмежила" можливості армії з підготовки власних солдатів, оскільки скоротила доступність навчальних об'єктів. Це пояснюється тим, що у підготовці українських захисників використовують чверть навчальних майданчиків британської армії.

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