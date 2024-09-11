Міністерство оборони Британії заявляє, що підтримка Києва "обмежила" можливості армії з навчання власних військ.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що військова підтримка, яка надається Україні, "обмежила" можливості армії з підготовки власних солдатів, оскільки скоротила доступність навчальних об'єктів.

Як пише The Telegraph із посиланням на опубліковану доповідь, через підготовку військовослужбовців ЗСУ на полігонах у Британії заявки британських армійських підрозділів на проведення тренувальних занять у 2023 році відхилялися у вісім разів частіше, ніж у 2019 році.

"Це пояснюється тим, що чверть навчальних площ армії використовується для операції Interflex - програми базової підготовки піхоти у Великій Британії, в якій взяли участь понад 45 тисяч українських новобранців", - пише видання.

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Крім того, програму Interforge - з підготовки українських морських піхотинців - на початку цього року було перенесено до Нідерландів, оскільки "використання навчальних об'єктів у Великій Британії загрожувало поставити під загрозу власні потреби Королівської морської піхоти в підготовці".

Також повідомляється, що з моменту початку війни Україні було передано обладнання з власних запасів Великої Британії на суму 171,5 млн фунтів стерлінгів, а також витрачено 2,4 млрд фунтів стерлінгів на закупівлю нового обладнання для Києва.

Як зазначив глава Аудиторського офісу Гарет Девіс, плануючи майбутню підтримку України, Міністерство оборони повинно знайти баланс між стратегічними інтересами Великої Британії та підтримкою її власного військового потенціалу, включно із забезпеченням належних запасів обладнання та достатньої підготовки британських військ.

Водночас представник Міноборони Британії зазначив, що "всі британські війська мають доступ до відповідних тренувань, необхідних для підтримки готовності до захисту Великої Британії та виконання наших зобов'язань перед НАТО".

Європа готується до війни

Нідерланди суттєво збільшать витрати на оборону, щоб бути готовими до можливої війни з РФ. Уряд країни збільшить витрати на оборону на 2,4 мільярда євро на рік, а також на 1,5 млрд євро додаткових витрат на "бойову міць". Також буде відновлено танковий батальйон, закуплено більше винищувачів F-35 і додано протичовнові фрегати.

А Бельгія нещодавно виявила, що у неї вистачить боєприпасів тільки на 24 години війни. Тепер з'ясувалося, що у неї немає ППО, і країна потребує комплексів Patriot.

Це при тому, що на території Бельгії розміщено один із критично важливих для всього Альянсу об'єктів інфраструктури - морський порт Антверпен, який за необхідності має стати одним із ключових перевалочних пунктів під час перекидання військ і озброєння зі США в Європу.

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