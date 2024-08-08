Болгарським військовим дозволили взяти участь в ініціативі Альянсу.

Кабінет міністрів Болгарії посилив свою підтримку України. Військовослужбовцям болгарських збройних сил дозволили брати взяти участь в операції НАТО з підготовки та надання допомоги Україні в галузі безпеки (NSATU).

"Ухвалюючи це рішення, наша країна дає чіткий сигнал про свою прихильність підтримці України, відстоюванню євроатлантичних цінностей і зміцненню своєї союзної солідарності спільним зусиллям на підтримку міжнародного миру та безпеки", — заявили у болгарському уряді 7 серпня.

Як зазначається, з огляду на "близькість конфлікту до кордонів Болгарії та його значущість для європейської безпеки, внесок Болгарії в операцію NSA TU відповідає зусиллям інших держав-членів Альянсу".

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Таким чином, Кабмін Болгарії дав дозвіл на участь болгарських військових в ініціативі Альянсу, під егідою якої відбуватиметься навчання українських військовослужбовців.

Війна в Україні - допомога Болгарії

Як відомо, на початку повномасштабної війни Болгарія відмовилася від поставок важкого озброєння Україні. Однак ЗМІ неодноразово писали про таємну військову допомогу ЗСУ.

Лише у липні минулого року було ухвалено перше офіційне рішення країни про відправку Україні важкої техніки.

У березні 2024 року Болгарія відправила в Україну першу партію військової допомоги, вартістю 87 000 євро. Міністр оборони Тодор Тагарев оголосив про успішну відправку 100 бронетранспортерів.

У липні повідомлялось, що Болгарія знайшла надлишкові боєприпаси та обладнання для нового пакету військової допомоги Україні.

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