Україна повинна отримати кошти, які допоможуть їй ліквідувати наслідки.

Європейський союз мобілізує підтримку, щоб допомогти Україні після обвалення греблі в Херсонській області.

Про це заявила головуюча Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише CNN. Вона назвала інцидент обурливою атакою з боку Росії і заявила, що країні-агресору доведеться заплатити за військові злочини, скоєні нею в Україні.

"Руйнування дамби, обурливий напад на цивільну інфраструктуру, піддає ризику тисячі людей в Херсонській області", - написала фон дер Ляєн.

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За її словами, зараз ЄС працює над забезпеченням швидкої доставки в Україну насосів для брудної води, пожежних шлангів, човнів і мобільних станцій очищення води.

Підрив ГЕС: що відомо

У ніч на 6 червня стало відомо про прорив на Каховській гідроелектростанції, яка перебувала під контролем російських загарбників.

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що загарбники підірвали ГЕС, в частині області оголосили евакуацію. Йшлося про наступні населені пункти: Херсон, смт Антонівка, Комишани, Зимівник, а також села Миколаївка, Ольгівка, Ліво, Тягинка, Понятівка, Іванівка , Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Приозерне.

Представники російської сторони і пропагандисти спочатку заявляли, що зі станцією все в порядку, потім писали, що гребля зруйнувалася через старі пошкодження, але в підсумку звинуватили Україну, заявивши, що ЗСУ нібито обстріляли її вночі.

За даними Укргідроенерго, станція не підлягає відновленню. Частину населених пунктів вже затопило.

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