У Корабельному районі Херсона вода піднялася на 3,5 метри та підтопила понад тисячу будинків.

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба розповів, де найскладніша ситуація через теракт на Каховській ГЕС. Йдеться про Корабельний район Херсона, де вода піднялася на 3,5 метри та підтопила понад тисячу будинків.

Як повідомив Кулеба, наразі триває ліквідація наслідків - проводяться рятувальні та невідкладні роботи. Зокрема, на місці працюють працівники ДСНС, медики, правоохоронці, обласна та місцева влада.

"Найскладніша ситуація склалася в Корабельному районі міста Херсон. Станом на зараз вода піднялася на 3,5 метри. Підтоплено більше 1000 будинків", - розповів заступник голови ОП.

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За його словами, евакуйовано 1500 людей, також людям допомагають з порятунком тварин.

Він уточнив, що евакуація триватиме й завтра та в найближчі дні - автобусами і потягом, про години відправлення яких поінформує місцева та обласна влада.

"В пунктах евакуації є продуктові набори та питна вода. Працюють соціальні служби. Важливо, що усі люди, які мешкають на підконтрольній Україні території, забезпечені питною водою та продуктами", - додав Кулеба.

Він також додав, що житло надається усім, кому необхідне, а також організовані грошові виплати постраждалим на місцях.

За даними ОП, задля безпеки людей в регіоні частково відключена електрика та газопостачання.

Уточнюється, що на Херсонщину з усіх областей країни організовується відправка човнів, катерів, вантажної техніки, автобусів, станції очистки води та іншого обладнання для ліквідації наслідків та допомоги людям.

"Також важливо. У Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях ситуація стабільна. Вода в регіонах є і буде", - підкреслив Кулеба.

Підрив Каховської ГЕС

Підрив дамби стався вночі 6 червня. Російські терориста здійснили його заплановано. Внаслідок теракту Каховська ТЕС була фактично знищена, а десятки населених пунктів - затоплені.

На підконтрольній Україні території місцева влада та рятувальник організували евакуацію населення. Водночас, на окупованих територіях людям не надається жодної допомоги.

Українська влада та правоохоронці назвали цей підрив терактом, черговим воєнним злочином та екоцидом, який несе масштабну загрозу.

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