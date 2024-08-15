Михайло Подоляк заявив, що в України не було для цього ресурсів.

В Офісі президента України спростували звинувачення України в причетності до підриву "Північного потоку" і вказали на справжнього винуватця. Як заявив радник президента України Михайло Подоляк у коментарі агентству Reuters, в України просто не було для цього необхідних ресурсів.

"Такий акт може бути здійснений тільки за наявності великих технічних і фінансових ресурсів... і хто володів усім цим під час підриву? Тільки Росія", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що Україна не має жодного стосунку до вибухів "Північного потоку", додавши, що наша країна не отримала жодної стратегічної або тактичної переваги від інциденту.

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Підрив "Північного потоку": останні новини

Як писав УНІАН, напередодні німецька прокуратура видала ордер на арешт громадянина України у справі про підрив "Північного потоку". Чоловік на ім'я Володимир С., якого розшукує влада ФРН, досі мешкав у Польщі і був інструктором із дайвінгу. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними в підриві газопроводу. Імовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

Як стверджувало видання WSJ, президент України Володимир Зеленський спочатку схвалив план підриву "Північних потоків". Однак про це дізналося ЦРУ і попередило офіс Зеленського про необхідність припинення операції. Український президент наказав генералу Залужному скасувати всі плани, але той проігнорував наказ.

При цьому сам Залужний заявив виданню, що йому нічого не відомо про жодну таку операцію, і що будь-які припущення про зворотне є "простою провокацією".

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