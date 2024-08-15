План з бару: 'Північні потоки' підірвали шестеро 'друзів' на орендованій яхті, - WSJ

Українська операція коштувала близько 300 тисяч доларів.

Російські "Північні потоки" підірвала диверсійна група українців на прогулянковій яхті.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, ідею про підрив газоповодів придумали українські високопоставлені чиновники та впливові бізнесмени під час вечірки у барі. План вирішили реалізувати дешевим та простим методом.

Українська операція коштувала близько 300 тисяч доларів, за словами людей, які в ній брали участь. Група взяла в оренду через підставку польську туристичну агенцію невелику яхту. На борту був екіпаж із шести осіб.

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"Я завжди сміюся, коли читаю спекуляції в ЗМІ про якусь масштабну операцію за участю спецслужб, підводних човнів, безпілотників і супутників. Все це було результатом ночі з міцною випивкою та залізної рішучості жменьки людей, які мали сміливість ризикувати життям за свою країну", - сказав один з офіцерів, який брав участь у змові.

Після угоди у травні 2022 року між бізнесменами та військовими було домовлено, що перші будуть фінансувати та допомагати в реалізації проєкту. Куратором місії був чинний генерал із досвідом проведення спеціальних операцій. Він підпорядковувався безпосередньо Залужному. Один з учасників назвав місію "державно-приватним партнерством".

Генерал, який командував операцією, залучив до координації атаки кількох найкращих офіцерів спеціальних операцій України, які мають досвід організації таємних місій високого ризику проти Росії.

Одним із них був полковник СБУ Роман Червінський. Він відмовився коментувати справу Nord Stream, заявивши, що не уповноважений говорити про це.

Червінський і диверсійна група спочатку вивчали більш старий, детально розроблений план підриву трубопроводу, розроблений українською розвідкою та західними експертами в 2014 році.

Відкинувши цю ідею через її вартість і складність, планувальники зупинилися на використанні невеликого вітрильного човна та команди з шести осіб - поєднання досвідчених солдатів та цивільних осіб із досвідом мореплавства.

У вересні 2022 року змовники орендували прогулянкову яхту під назвою "Андромеда". Один член екіпажу був досвідченим капітаном, а четверо були досвідченими глибоководними дайверами. До складу екіпажу входили цивільні особи, одна з яких була жінка років 30, яка приватно навчалася дайвінгу. Її підібрали за навички, а також для того, щоб надати більше правдоподібності маскуванню екіпажу під друзів під час відпустки.

Капітан взяв коротку відпустку зі свого підрозділу, який вів бойові дії на фронті на південному сході України, його командир про операцію не знав.

Озброївшись лише обладнанням для дайвінгу, супутниковою навігацією, портативним гідролокатором і відкритими картами морського дна, на яких показано розташування трубопроводів, команда вирушила в дорогу. Четверо водолазів працювали парами. Працюючи в непроглядній темряві, крижаній воді, вони працювали з потужною вибуховою речовиною HMX підключеною до детонаторів з таймером. Невеликої кількості легкої вибухової речовини було б достатньо, щоб розірвати труби високого тиску.

Погана погода змусила екіпаж зробити незаплановану зупинку в шведському порту Сандхамн. Один водолаз випадково скинув вибуховий пристрій на дно моря. Екіпаж коротко обговорив, чи варто припинити операцію через погану погоду, але шторм незабаром вщух.

Очевидці на інших яхтах, пришвартованих у Сандгамні, зазначали, що "Андромеда" була єдиним човном, на щоглі якого підняли маленький український прапор.

Атака вивела з ладу три з чотирьох трубопроводів, ціни на енергоносії в Європі різко підскочили.

Підрив "Північного потоку": останні новини

Як писав УНІАН, напередодні німецька прокуратура видала ордер на арешт громадянина України у справі про підрив "Північного потоку". Чоловік на ім’я Володимир С., якого розшукує влада ФРН, досі жив у Польщі і був інструктором з дайвінгу. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними у підриві газопроводу. Ймовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

Як з’ясувалося, польські правоохоронці не встигли заарештувати підозрюваного, оскільки він повернувся в Україну.

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