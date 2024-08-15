За інформацією ЗМІ, головком Залужний проігнорував наказ і не став скасовувати операцію.

Президент України Володимир Зеленський спочатку схвалив план підриву "Північних шляхів". Всі домовленості були усними, щоб уникнути паперового сліду.

Як повідомляє The Wall Street Journal, чотири високопоставлені чиновники з питань оборони та безпеки України, які або брали участь у змові, або були безпосередньо обізнані про неї, заявили, що трубопроводи були законною мішенню в оборонній війні України проти Росії.

У червні прокуратура Німеччини тихо видала перший ордер на арешт українського професійного інструктора з дайвінгу за його нібито причетність до цієї справи. Зараз німецьке розслідування зосереджено на Залужному та його помічниках, хоча у них немає доказів, які можна було б представити в суді, кажуть джерела.

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Куратором місії був чинний генерал із досвідом проведення спеціальних операцій. Він підпорядковувався безпосередньо Залужному. За кілька днів Зеленський схвалив план. Усі домовленості були зроблені усно, але наступного місяця нідерландська військова розвідка MIVD дізналася про змову та попередила ЦРУ, за словами кількох джерел. Офіційні особи США негайно поінформували Німеччину.

ЦРУ попередило офіс Зеленського про необхідність припинення операції. Український президент наказав Залужному скасувати усі плани, але генерал проігнорував наказ, його команда змінила початковий план.

Зеленський після підривів розлютився і викликав Залужного на нараду, але генерал відмахнувся від його критики. Залужний сказав Зеленському, що диверсійна група після відправлення залишилася без зв’язку, і її не можна було відкликати, оскільки будь-який контакт з ними міг скомпрометувати операцію.

"Йому (Зеленському - УНІАН) сказали, що це схоже на торпеду - як тільки ви стріляєте нею по ворогу, ви не можете її зупинити, вона просто продовжує рухатися, поки не вдарить", - сказав старший офіцер, знайомий з розмовою.

Генерал Залужний, нині посол України у Сполученому Королівстві, заявив виданню, що йому нічого не відомо про жодну таку операцію, і що будь-які припущення про протилежне є "простою провокацією". Збройні сили України, додав він, не уповноважені виконувати закордонні місії, і тому він не буде залучений.

Високопоставлений чиновник СБУ також заперечив причетність свого уряду до диверсії та заявив, що Зеленський, зокрема, "не схвалював здійснення будь-яких подібних дій на території третіх країн і не видав відповідних наказів".

Підрив "Північного потоку": останні новини

Як писав УНІАН, напередодні німецька прокуратура видала ордер на арешт громадянина України у справі про підрив "Північного потоку". Чоловік на ім’я Володимир С., якого розшукує влада ФРН, досі жив у Польщі і був інструктором з дайвінгу. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними у підриві газопроводу. Ймовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

Як з’ясувалося, польські правоохоронці не встигли заарештувати підозрюваного, оскільки він повернувся в Україну.

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