На думку економістів, переобрання Байдена та посилення санкцій можуть "пробудити росіян".

Населення РосіЇ може виступити проти свого лідера Володимира Путіна, оскільки економічна потужність країни падає, а західні санкції проти РФ продовжують посилюватися. Про це пише Business Insider. Видання посилається на співрозмовників із економічних кіл.

За їхніми прогнозами, цього року економічна потужність Росії, швидше за все, зменшиться. При цьому західні санкції ускладнять життя простих росіян. Обмеження, скоріше за все, будуть посилені, якщо Джо Байден у листопаді переобрається на посаду президента США.

"Наразі Росія пережила вплив санкцій Заходу, але нація може побачити переломний момент на листопадових президентських виборах у США. ... Захід, скоріше за все, продовжуватиме надавати підтримку Україні, потім у разі переобрання президента Джо Байдена санкцій проти Росії посиляться", - йдеться у статті.

За словами співбесідників ЗМІ, наразі в РФ люди живуть звичним життям, "але це абсолютно нежиттєздатна стратегія, і фундаментальні рушійні сили зростання, що лежать в основі цієї економіки, погіршуються на наших очах, і якщо Трампа не оберуть, то все це випливе на поверхню - картковий будиночок розвалиться".

"Захід міг би завдати потенційно руйнівного удару по російській економіці, якби він вийшов за межі торгівлі нафтою та ввів санкції на російську сталь, мідь та інші металеві товари, на які припадає близько 20% загального доходу країни. Рівень життя в Росії тим часом і так падає. Цивільна інфраструктура руйнується, частково через те, що Росія надто багато витрачає на свою війну. Інфляція в Росії також висока. Будуть масові заворушення, коли люди в Росії зрозуміють, що обіцяний Путіним шлях до перемоги не здійсниться так, як він обіцяє", - йдеться у матеріалі.

Підтримка Путіна в РФ

18 березня Центрвиборчком РФ оголосив про перемогу Путіна на виборах президента РФ. За нього нібито проголосували 87,28% виборців.

При цьому за Путіна свої голоси віддали 76 мільйонів осіб, що є рекордним показником за весь час існування РФ. Так, у 2018 році за нього нібито проголосували 56,4 мільйона росіян.

Представник ГУР України Андрій Юсов заявив, що окупованій Україні загрожує "нова" фільтрація. Та словами розвідника, тепер ворог піде на посилення фільтраційних заходів, адже Кремль сприймає захоплені в Україні землі та людей, які проживають там, як ворожі елементи.

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