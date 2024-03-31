Призов триватиме з 1 квітня до 15 липня, планується призвати 150 тисяч осіб.

Російський лідер Володимир Путін підписав указ про проведення планової весняної призовної кампанії.

Як ідеться в документі, призов триватиме з 1 квітня до 15 липня. Планується призвати 150 тисяч осіб - це найбільша кількість призовників за останні 8 років. Тривалість служби становитиме один рік.

З 1 січня, згідно з новими правилами, в Росії призову підлягають особи віком від 18 до 30 років. Раніше верхня межа призовного віку обмежувалася 27 роками. Росіяни, яким 27 років виповнилося до кінця грудня минулого року, призиватися не будуть.

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Також у Генштабі РФ стверджували, що військовослужбовці строкової служби в зону бойових дій з Україною призиватися не будуть, хоча раніше повідомлялося про випадки, коли деяких призовників було відправлено на фронт нібито помилково.

Мобілізація в Росії

Росія щомісяця поповнює лави своїх збройних сил близько 30 тис. осіб. Цією живою силою російські окупаційні війська заповнюють свої втрати і формують резервні полки.

При цьому, як зазначали в ГУР, рекрутингова камапнія вже відстає від графіка і без нової хвилі публічної мобілізації після "виборів" Путіна російському режиму обійтися буде важко.

У вересні минулого року Путін підписав наказ про призов 130 000 осіб, а навесні минулого року Росія планувала мобілізувати 147 000 осіб.

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