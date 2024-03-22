Йдеться про посилення низки заходів, що обмежують права і свободи українців.

Українцям в окупації варто готуватися до масових утисків після безальтернативного переобрання Путіна як правителя Росії.

Про це заявив представник ГУР України Андрій Юсов, пояснивши, що тепер ворог піде на посилення фільтраційних заходів. Кремль сприймає захоплені в Україні землі та людей, які проживають там, як ворожі елементи.

"Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. Ситуація там дійсно складна", - сказав Юсов Liga.net.

Тому, крім примусової мобілізації, слід готуватися до ширших проявів масового порушення громадянських прав і свобод, а також до утисків економічного характеру. "Які пов'язані, зокрема, з підприємницькою діяльністю та майновими правами", - уточнив представник ГУР.

Він каже, що єдиний можливий варіант захисту для українців - постаратися виїхати з ТОТ. Хоча наразі Росія намагається всіляко перешкоджати подібним спробам, блокуючи людям можливості, визнав Юсов.

Росія провела вибори на ТОТ під примусом

Зазначимо, президентські вибори в РФ тривали три дні - з 15 по 17 березня. Процес завершився досить передбачувано: як багато хто прогнозував, перемогу здобув Путін. І не просто здобув, Росія заявила про рекордну явку на виборчих дільницях. Путіну намалювали 87,28% голосів підтримки.

У перший же день голосування Україна заявила про випадки порушення виборчого процесу на тимчасово окупованих територіях, де обрання Путіна президентом - уже сам по собі нелегітимний процес. Пізніше, 19 березня, Центр національного опору описав кілька порушень. Приміром, українців на ТОТ змушували "голосувати" під час зупинок на блокпостах. Також там автоматично говорили, за кого потрібно ставити галочку. Аналогічні рейди проводилися по домівках українців. Росія формувала списки "нелояльних" людей, шантажуючи таким чином суспільство.

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