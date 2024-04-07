Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією. Він також заявив, що Німеччина не припинить своїх зусиль щодо підтримки Києва.
Як повідомляє Reuters, про це Шольц заявив, виступаючи на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті. Канцлер наголосив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є ефективне стримування.
"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли російський президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав лідер Німеччини.
"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас. Це також означає відкинути вузькі власні інтереси та побудувати сильну та справді європейську оборонну промисловість", - додав Шольц.
Німеччина і Україна - останні новини
Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорюють, як сісти за стіл переговорів. За його словами, війна в Україні закінчиться, коли Росія виведе війська.
Як сказав політик, крім рішучої підтримки України, для нього залишається важливим одне - не допустити ескалації війни - тобто війни між Росією і НАТО.
Раніше цього місяця Шольц анонсував використання активів РФ та створення коаліції далекобійної артилерії. За його словами, західні країни використовуватимуть заморожені активи Росії для фінансової підтримки Києва.