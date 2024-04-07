Німеччина не припинить своїх зусиль щодо підтримки Києва, пообіцяв канцлер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією. Він також заявив, що Німеччина не припинить своїх зусиль щодо підтримки Києва.

Як повідомляє Reuters, про це Шольц заявив, виступаючи на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті. Канцлер наголосив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є ефективне стримування.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли російський президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - сказав лідер Німеччини.

Відео дня

"Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас. Це також означає відкинути вузькі власні інтереси та побудувати сильну та справді європейську оборонну промисловість", - додав Шольц.

Німеччина і Україна - останні новини

Днями канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що низка країн, включно з Україною, обговорюють, як сісти за стіл переговорів. За його словами, війна в Україні закінчиться, коли Росія виведе війська.

Як сказав політик, крім рішучої підтримки України, для нього залишається важливим одне - не допустити ескалації війни - тобто війни між Росією і НАТО.

Раніше цього місяця Шольц анонсував використання активів РФ та створення коаліції далекобійної артилерії. За його словами, західні країни використовуватимуть заморожені активи Росії для фінансової підтримки Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: