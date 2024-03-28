При цьому німецький канцлер підкреслив, що війна в Україні закінчиться, коли Росія виведе війська.

Німецький канцлер Олаф Шольц розповів, що посередницькі ініціативи з ведення переговорів щодо миру в Україні є постійно.

В інтерв'ю Märkische Allgemeine Zeitung, він навів приклад, що одразу після нападу, РФ та Україна вели прямі переговори, однак вони провалилися. Канцлер пояснив, що це сталося через те, що Кремль використовував їх тільки як привід, щоб прикрити перекидання військ на Донбас для великого наступу.

"Потім розкрилися масові вбивства в Бучі та Ірпені - неймовірні злочини проти прав людини, вчинені російськими збройними силами проти цивільного населення. Це позбавило переговори будь-якої основи", - підкреслив Шольц.

Також він нагадав, що за час війни були переговори і щодо зернового коридору, і щодо безпеки на Запорізькій АЕС, і щодо обміну полоненими.

"Низка країн, включно з Україною, наразі обговорюють на рівні безпекових радників, як може виглядати те, що могло б привести до мирного процесу. Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Путіну просто потрібно припинити свою варварську кампанію і вивести війська", - заявив канцлер Німеччини.

Коментуючи постачання Україні ракет Taurus, Шольц зазначив, що як глава уряду, він має взяти на себе відповідальність у питаннях війни і миру, а також безпеки в Європі. "Крім рішучої підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб не допустити ескалації війни - тобто війни між Росією і НАТО. Ми також не будемо відправляти в Україну своїх солдатів. І під час кожного постачання зброї ми ретельно розглядаємо, що це означає в цьому контексті. Ось чому я вирішив так, як вирішив", - пояснив ситуацію Шольц.

При цьому він сказав, що Німеччина підтримує Україну зброєю і боєприпасами більше, ніж будь-яка інша країна Європи. "Тільки на це ми витрачаємо понад 28 млрд євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих. І ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно. Це показує Путіну, що йому не слід просто чекати, поки всі інші відмовляться від своєї підтримки", - підсумував Шольц.

Ймовірні переговори з Росією

Влада України вже давно відкинула ідею переговорів з РФ, оскільки це означало б капітуляцію. Однак світові лідери час від часу виступають із закликами провести мирні переговори. Так, на початку березня Папа Римський Франциск зробив резонансну заяву про війну в Україні, сказавши, що "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти білий прапор і вести переговори".

Українська сторона різко відповіла на слова понтифіка. Володимир Зеленський підкреслив, що Путін не зацікавлений у тому, щоб вести переговори, а паузою на полі бою скористається, щоб посилити окупаційні війська.

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