Захід буде використовуватимуть заморожені активи РФ для фінансової підтримки Києва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримка України в Європі не впаде, і ЄС буде використовуватимуть заморожені російські активи для фінансової підтримки Києва. Про це він заявив під час спільної прес-конференції у Берліні з президентом Франції Еммануелем Макроном і прем’єром Польщі Дональдом Туском, пише The Guardian.

"Зрозуміло, що Німеччина, Франція та Польща підтримують Україну, але також зрозуміло, що країни не воюють з Росією", – зазначив Шольц, додавши, що країни закуповуватимуть більше зброї для України на світовому ринку, а також з партнерами нарощуватимуть виробництво зброї в Україні.

Також він додав, що анонсував коаліцію союзників України з далекобійної артилерії. "Ми створюємо нову коаліцію можливостей далекобійної артилерії", – заявив канцлер Німеччини.

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Водночас Макрон підкреслив, що країни продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Він повторив аргумент, що на "кону в Україні безпека всієї Європи". Макрон додав, що Європа єдина і рішуче підтримує Україну.

Дональд Туск назвав сьогоднішню зустріч "хорошим новим початком для "Веймарського трикутника", і сказав, що троє знову зустрінуться влітку в Польщі.

"Веймарський трикутник" утворився між Німеччиною, Францією та Польщею після возз’єднання Німеччини в 1991 році.

Використання активів РФ

На початку березня 2024 року міністр закордонних справ Великї Британії Девід Кемерон заявив, що його країна готова позичити Україні всі заморожені активи Центробанку РФ на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Києву репарації після закінчення війни.

Віце-прем’єр з відновлення – міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що у західних країнах останнім часом дедалі активніше обговорюють передачу України заморожених російських активів чи бодай відсотків. У кращому випадку їх використовувати Україна зможе вже в кінці цього року.

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