За словами віцеадмірала Дідьє Мальтера, росіяни розробили засоби гібридної війни під водою, щоб підірвати економіку Європи.

Заступник командувача Об'єднаних збройних сил НАТО віцеадмірал Дідьє Мальтер заявив, що важливі глибоководні кабелі та трубопроводи західних країн перебувають під загрозою.

"Це питання безпеки майже 1 мільярда цивільних громадян країн НАТО. Ми повинні бути захищені і добре забезпечені нашою життєво важливою підводною інфраструктурою", - зазначив він в інтерв'ю The Guardian.

Протягом останніх кількох років союзники по НАТО виявили декілька випадків підозрілої діяльності навколо підводної інфраструктури. За словами командувача, росіяни "розробили багато засобів гібридної війни під водою, щоб підірвати європейську економіку, через кабелі, інтернет-кабелі, трубопроводи".

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Мальтер наголосив, що деякі з російських атомних підводних човнів були побудовані для цілей гібридної війни, як, до прикладу, у випадку з російським підводним човном, який загорівся кілька років тому. Таке занепокоєння він висловив через зростання напруженості між членами Альянсу.

"Вся наша економіка під водою під загрозою", - попередив він.

У виданні Business Insider нагадали, що в минулому місяці в Москві заявили, що Росія планує збільшити кількість військ, які стежать за кордонами країн-членів НАТО. Таким чином РФ зайняла позицію, яка подібна до тієї, що була під час холодної війни.

Тому через напруженість країни НАТО з великою інтенсивністю сканують води, для цього вони використовують датчики, супутники, різні підводні човни та інші інструменти для того, аби виявити винуватців та захистити підводні мережі.

За словами Мальтера, ці підводні мережі є дуже вразливими до атак.

"Понад 90% інтернету знаходиться під водою. Всі наші зв'язки між США, Канадою та Європою проходять під водою, тому є багато вразливих місць", - зауважив він.

Відомо, що з підводною інфраструктурою на тлі цієї проблеми було пов'язано низка інцидентів, що виявилися підозрілими.

Так, у виданні розповіли, що особливим інцидентом, який привернув увагу, стало пошкодження газопроводу "Північний потік" між РФ та Німеччиною у вересні 2022 року. Західні посадовці звинуватили у цьому Росію, проте їм не вистачало доказів, аби довести причетність країни до цього випадку. Україну також в цьому підозрювали.

Через такі випадки представники НАТО вже тривалий час висловлюють занепокоєння. В минулому році помічник Генерального секретаря НАТО з питань розвідки і безпеки повідомив журналістам, що "існує підвищене занепокоєння тим, що Росія може націлитись на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру з метою дезорганізувати життя Заходу і отримати важелі впливу на ті країни, які забезпечують безпеку України".

Використання Росією підводних човнів у війні проти України

Раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що Росія під час нічної атаки 11 квітня могла залучити підводний носій крилатих ракет з Чорного моря. Він наголосив, якщо ця інформація підтвердиться, то можна говорити про нову тактику окупантів.

"Можна казати про нову тактику застосування, яка полягає в тому, що ворог застосовує виключно підводні носії крилатих ракет, але якщо буде підтвердження, що застосували його для обстрілу", - зауважив спікер.

Також Плетенчук розповідав, що під час війни третина російського флоту була фактично знищена. За його словами, українським військовим вдалося знищити чотири великі десантні кораблі, а на ходу в загарбників залишились 5 ВДК.

"Якщо брати великі десантні кораблі, то їх в строю залишається 5 одиниць з 13, які були в них на початку повномасштабного вторгнення", - запевнив він.

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