За словами Дмитра Плетенчука, якщо відповідна інформація підтвердиться, це свідчитиме про нову тактику окупантів.

Існує ймовірність того, що під час нічної атаки по Україні в ніч проти 11 квітня росіяни застосували підводні носії крилатих ракет у Чорному морі. Про це у коментарі Суспільне.Крим заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, якщо відповідна інформація підтвердиться, це свідчитиме про нову тактику окупантів.

"Можна казати про нову тактику застосування, яка полягає в тому, що ворог застосовує виключно підводні носії крилатих ракет, але якщо буде підтвердження, що застосували його для обстрілу", - підкреслив спікер.

Він зазначив, що у складі ЧФ РФ було шість носіїв крилатих ракет проекту 636.3 "Варшавянка". При цьому два з цих підводних човнів на початок повномасштабного вторгнення були поза межами Чорного моря, а чотири - залишалися в акваторії.

"Другий елемент відносно нової тактики росіян в Чорному морі полягає у збільшенні повітряних компонентів щодо патрулювання прибережної смуги та акваторії: застосування гелікоптерів та застарілих літаків типу Бе-12, або інших літальних апаратів. Тому слід очікувати, що випадки як з Ка-27 можуть повторюватися", - прогнозує Плетенчук.

Чорноморський флот РФ - останні новини

Росія вивела сучасні кораблі ЧФ з Криму в Абхазію і Новоросійськ. Про це сказав військово-морський експерт Defence Express, капітан першого рангу у відставці Володимир Заблоцький.

За його словами, йдеться про обидва фрегати, три малих ракетних кораблі типу Буян-М, п’ять великих десантних кораблів та чотири підводних човни.

Також УНІАН повідомляв, що 7 квітня в Росії вигорів ракетний корабель "Сєрпухов". Через пожежу було повністю знищено засоби зв'язку та автоматизації судна.

Як повідомили в ГУР Міноборони України, відновлення боєздатності "Сєрпухова" потребуватиме тривалого часу.

Вас також можуть зацікавити новини: