Глава сім'ї розповів про пережите і про те, що вони відчували, лежачи під завалами свого будинку.

На півночі Сирії, де стався руйнівний землетрус, були врятовані троє дітей, яких затиснуло між бетоном в руїнах свого будинку. Вони пробули під завалами 36 годин.

Як повідомляє CNN, їхня родина опинилася в пастці. Як розповів батько дітей, Мустафа Зухір Аль-Сайед, його дружина і троє дітей спали рано вранці, коли земля здригнулася від землетрусу силою 7,8 бала.

"Ми відчули, як Земля трясеться... і на наші голови почали падати уламки, і ми пробули під уламками два дні", - сказав він. "Ми пережили це почуття, почуття, яке, сподіваюся, нікому не доведеться відчувати".

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За словами Аль-Сайеда, який опинився під завалами, його сім'я молилася вголос, щоб хто-небудь їх знайшов.

"Нас почули, і нас врятували - мене, дружину і дітей. Слава Богу, ми всі живі, і ми дякуємо тим, хто нас врятував", - прокоментував він.

На відео з порятунку дітей видно, як старша дівчинка погладжує голови своїх молодших барата і сестри, коли вони лежать, притулившись один до одного. Вона могла рухати рукою достатньо, щоб закрити обличчя брата і сестри, забезпечуючи деякий захист від пилу серед уламків. На відео видно, як місцеві жителі аплодують, коли дітей виносять з-під уламків. Вони доставлені в лікарню, де їм надається медична допомога.

Крім того, як повідомляє Анадолу, в Туреччині в ході рятувальної операції в місті Шанлиурфа через 53 години після руйнівних землетрусів врятували з-під завалів однорічну дитину. Дитину вдалося визволити з-під завалів п'ятиповерхового будинку, що завалився. Після першої допомоги його відвезли в лікарню. Також в Шанлиурфі через 47 годин з-під завалів врятували шестирічного хлопчика. Він поранений, його доставили в лікарню.

А в Газіантепі з-під завалів врятували 10 осіб, у тому числі одну дитину.

Землетрус у Туреччині та Сирії: що відомо

Ніччю 6 лютого в прикордонних районах Туреччини і Сирії стався сильний землетрус магнітудою 7,8. Потім послідували десятки сильних афтершоків, а вдень - ще один сильний землетрус магнітудою 7,7. З тих пір кількість жерт продовжує постійно зростати.

До Міністерства закордонних справ надійшло понад два десятки звернень про відсутність зв'язку з українськими громадянами, які проживають у районах Туреччини. Відомо, що з-під завалів вже врятували двох українців.

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