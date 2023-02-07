У ВООЗ вказали, що на порятунок людей суттєво впливає кількість зруйнованих будівель та мінусові температури на вулиці.

Кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів в Туреччина і Сирії може збільшитися вчетверо.

Такий прогноз зробили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), передає Guardian. Там зазначили, що зважаючи на масштаби стихійного лиха, є підстави вважати, що його жертвами стануть не менше 20 тис. осіб.

У ВООЗ вказали на те, що порятунок тих, хто залишився живим істотно ускладнює кількість зруйнованих будівель і мінусові температури на вулиці.

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При цьому видання наводить дані про те, що жителі віддалених міст на півдні Туреччини скаржилися, що надання допомоги почалося занадто пізно. Серед крижаного дощу та безпрецедентної катастрофи вцілілі копаються в завалах і слухають крики в надії дістатися до застряглих близьких.

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії

6 лютого на південному сході Туреччини сталося два потужні землетруси. У мережі з'явилося багато фотографій і відео зі зруйнованими будинками. Під завалами залишаються люди, їх шукають рятувальники.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що отримують звернення про те, що українці, які проживають в районах, де сталися землетруси, не виходять на зв'язок.

За останніми даними, жертвами катаклізму стали 3549 осіб, 22 168 отримали поранення, з-під завалів врятовано понад 8 тис. людей. Також на місці руйнувань працюють 53 тис. рятувальників і їх кількість постійно збільшується.

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