Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.

Посольство України в Туреччині розшукало шістьох українців, які не виходили на зв'язок після землетрусу.

Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Facebook.

Загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила.

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"Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок. Загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування", - додав Ніколенко.

Посольство України в Туреччині відкрило "гарячу лінію" для отримання допомоги потрібно: +90 539 550 98 98.

Землетрус у Туреччині та Сирії: подробиці

Вночі 6 лютого в прикордонних районах Туреччини та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Потім пішли десятки афтершоків.

Це найсильніший землетрус в Туреччині з 1939 року. Підземні поштовхи відчувалися також в Єгипті, Лівані та Іраку.

У Туреччині загинула щонайменше 3381 особа та понад 20426 отримали поранення. У сусідній Сирії загинули 1509 осіб.

Раніше до Міністерства закордонних справ вже надійшло 24 звернення про відсутність зв'язку з українськими громадянами, які проживають в районах Туреччини, де сталися землетруси.