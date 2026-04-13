Після Орбана: чи стане Угорщина другом України

У неділю угорці зробили свій вибір - багаторічний прем’єр країни Віктор Орбан поступився владою представнику опозиції Петеру Мадяру. УНІАН розпитав експертів, чи поліпшить це стосунки Будапешта з Києвом.

Ставка угорського прем’єра Віктора Орбана на підтримку США, допомогу російських політтехнологів та розігрування антиукраїнської карти не зіграла. У неділю, 12 квітня, очолювана ним партія "Фідес" розгромно програла опозиційній силі "Тиса". Остання отримала дві третини голосів у парламенті (конституційну більшість) та можливість формувати Уряд самостійно, без участі представників інших політсил.

Відрив "Тиси" від "Фідес" у передвиборчій гонці став настільки суттєвим, що прогнози деяких експертів про можливу спробу Орбана лишитись при владі не справдились. Вже після перших даних Національної виборчої комісії він заявив: "Результати виборів ще не остаточні, але зрозумілі і очевидні. Результат для нас болючий і однозначний: нам не дали можливість далі керувати країною".

Здавалося б, Україна може видихати: нарешті серед сусідів стало на одного антиукраїнського проросійського політика менше. Це дає можливості нарешті врегулювати купу проблемних питань між країнами – від теми блокування Будапештом виділення Києву кредиту ЄС до перешкод на шляху до членства України в Євросоюзі, від протиріччя навколо нафтопроводу "Дружба" до повернення коштів українському "Ощадбанку"…

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, Україна готова втілювати з Угорщиною дуже широкий порядок денний: "У нас широкий спектр питань: від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку (маю на увазі членство України в Європейському Союзі)…".

Проте вже перші заяви майбутнього прем’єра Угорщини Петера Мадяра трохи знизили градус ейфорії. Зокрема він не заперечив енергетичної залежності від Росії та розповів, як планує будувати стосунки з РФ та Володимиром Путіним.

"Якщо обставини складуться, доведеться сісти за стіл переговорів з російським президентом. Географічне положення ані Росії, ані Угорщини не зміниться. І наша енергетична залежність теж залишиться на якийсь час. Потрібно посилювати диверсифікацію, але це не робиться за один день", – заявив Мадяр.

Не проукраїнський, але й не проросійський

За словами політолога, керівного партнера Національної антикризової групи Тараса Загороднього, дивуватись таким заявам не варто, адже Мадяр не буде принципово відрізнятись від Орбана по ключових напрямках зовнішньої політики.

"Мадяр – такий же правий політик, вихідець з тієї ж партії "Фідес". Тому я не очікую якихось різких змін. Буде плюс-мінус однакова політика… Можливо навіть, росіяни могли злити Орбана, тому що він став занадто дорогий в обслуговуванні", - вважає він.

Політтехнолог Олег Постернак не розділяє думки, що існує ризик отримати на чолі Угорщини "другого Обрана, але молодого й прогресивного". На його переконання, Мадяр дійсно міг би піти на миттєве потепління з Україною, та не зробив цього через високий градус антиукраїнської істерії, в яку, стараннями Орбана, перетворилась угорська виборча кампанія.

"Українська тема стала настільки чутливою та подразливою для угорського суспільства, що проукраїнський крен в зовнішній політиці може заплямувати виборчий тріумф та початковий імпульс на реалізацію політики змін… Прямо зараз будь-який різкий поворот нової угорської влади у бік України може бути витлумачений як наочний приклад правоти Орбана в думці про те, що Мадяр начебто є маріонеткою Зеленського та Брюсселя, готовий втягнути Угорщину у війну", - вважає він.

Таким чином, перед тим, як приступити до поступового перезавантаження українсько-угорських відносин, Мадяр, на думку Постернака, повинен почати в країні внутрішньополітичні трансформації (зміна уряду, Конституції, правоохоронної і судової системи, подолання інфляції) та вести її до потепління у відносинах із інституціями ЄС.

Саме через це, за його словами, Петер Мадяр заявив про свої перші візити – у Варшаву, Відень та Брюссель.

"Візит до Брюсселя – це можливість розблокувати заморожені 18 млрд євро для Угорщини, - зазначає політолог, директор "Аналітичного центру "Об’єднана Україна"" Ігор Петренко. – Разом з тим, там, де відновлення відносин Будапешта з Брюсселем, там і зняття вето на 90-мільярдний кредит для Києва. Це прагматична логіка: Мадяру потрібен Брюссель, а Брюсселю потрібна конструктивна Угорщина".

Разом з тим, він переконаний, що після орбанівської токсичності в українсько-угорських стосунках від Мадяра все одно не варто чекати різкого розвороту в бік України.

"Він – не проукраїнський політик і він це ніколи не приховував. Ще влітку 2024 року, увійшовши до Європарламенту, він прямо заявив, що не підтримує постачання зброї Україні з угорської території. "Тиса" в Європарламенті неодноразово утримувалася від голосувань на підтримку Києва. Мадяр також проти прискореного вступу України до ЄС і пропонував винести це питання на референдум…", - нагадує експерт.

Наскільки все погано для України? Петренко впевнений, що не погано: "Вето на допомогу Україні, швидше за все, будуть зняті, адже це - ціна за повернення Будапешта в європейську сім’ю. Антиукраїнська риторика на державному рівні згодом зійде нанівець, але теплої дружби чекати не варто. Буде прагматичне добросусідство, де кожна сторона рахує свої інтереси. Проте Україні більше від Угорщини ніколи й не було потрібно".

Орбан нікуди не зникне: "миша" ще може бути корисною

Але чи зникне "з радарів" опонент Мадяра Віктор Орбан? Велике питання.

По-перше, як зазначає політолог, керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович, у Орбана залишився контроль над багатьма сферами в країні, зокрема "найбільша медійна корпорація в Угорщині повністю в його руках". А це – важливий інструмент для того, аби відбиватись від можливих кримінальних переслідувань, які над ним нависли.

"Він точно не піде на пенсію. Він буде в статусі лідера опозиції. І, думаю, він буде пробувати дуже швидко переламати ситуацію та організувати якісь дострокові вибори в майбутньому. Чому? Тому що він сподівається, що Мадяр провалиться. Зокрема, в економічних питаннях", - вважає Рейтерович.

"Я не виключав би, що найближчим часом будуть якісь новини щодо кримінальних процесів проти Орбана. Я б цьому абсолютно не здивувався. Але, очевидно, Віктор Орбан має якісь наміри рухатись далі. Тим більше, в нього вже був досвід – він вже йшов в опозицію, а потім повертався до влади. Тому, скоріше за все, якісь плани реваншу він виношує", - додає політолог Петро Олещук.

По-друге, списувати Орбана зарано через те, що його антиукраїнська риторика – не виключно його особиста тема. Частково все те, що він озвучував щодо України, - наративи, цікаві не лише Росії, а й деяким європейським країнам.

"Я сильно сумніваюся, що за риторикою Орбана не стоять кола в Європі, які ставлять німе запитання українцям: "коли ви нарешті здох**те, щоб ми могли і далі купувати російський газ та нафту". Інакше як пояснити, чому ані Угорщину, ані Словаччину ніяк не покарали за те, що не відмовились від російської нафти, як вони обіцяли у 2022 році?", - нагадує Тарас Загородній.

Він звертає увагу, що "американці вже винесли вирок ЄС - його будуть руйнувати". А такі політики як Орбан – чудові інструменти для розхитування ситуації.