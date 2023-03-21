За словами Василя Небензі, українських дітей забирали в Росію, щоб "уберегти їх від небезпеки, яку можуть представляти бойові дії".

Росія планує провести неофіційне засідання Ради Безпеки ООН на початку квітня, щоб обговорити, за її словами, "реальний стан" українських дітей, вивезених до Росії.

Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив на прес-конференції, що Росія планувала засідання Ради задовго до п'ятничного оголошення МКС, пише The Associated Press.

Небензя з Росії назвав питання про дітей "абсолютно роздутим" і сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради Безпеки приблизно 6 квітня, що вони були доставлені в Росію "просто тому, що ми хотіли позбавити їх від небезпеки, яку можуть принести військові дії".

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У Небензі запитали, чи планує Росія повернути дітей.

"Звичайно, в безпечних умовах. Чому ні?" - відповів російський посланник.

Ордер на арешт Путіна - деталі

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії.

Оголошення ордерів на Путіна та Уповноваженого з прав дитини при Президенті Російської Федерації Марії Львової-Бєлової було сприйнято Україною як перший крок до притягнення Росії до відповідальності за злочини, вчинені 14 лютого 2022 року. Воно відхилене Москвою, яка не входить до числа 123 країн, які є сторонами суду, назвавши позов "юридично недійсним" і "обурливим".

Український уряд стверджує, що з початку війни в Росію була вивезена 16 221 дитина.

Ця заява послідувала за доповіддю, опублікованою в четвер Комісією ООН з розслідування подій в Україні, в якій говориться, що є докази незаконної передачі сотень українських дітей до Росії.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявити, що виданий в Гаазі ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є довічним.