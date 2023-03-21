Росія планує провести неофіційне засідання Ради Безпеки ООН на початку квітня, щоб обговорити, за її словами, "реальний стан" українських дітей, вивезених до Росії.
Представник Росії в ООН Василь Небензя заявив на прес-конференції, що Росія планувала засідання Ради задовго до п'ятничного оголошення МКС, пише The Associated Press.
Небензя з Росії назвав питання про дітей "абсолютно роздутим" і сказав, що Москва хоче пояснити на засіданні Ради Безпеки приблизно 6 квітня, що вони були доставлені в Росію "просто тому, що ми хотіли позбавити їх від небезпеки, яку можуть принести військові дії".
У Небензі запитали, чи планує Росія повернути дітей.
"Звичайно, в безпечних умовах. Чому ні?" - відповів російський посланник.
Ордер на арешт Путіна - деталі
17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його звинувачують у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії.
Оголошення ордерів на Путіна та Уповноваженого з прав дитини при Президенті Російської Федерації Марії Львової-Бєлової було сприйнято Україною як перший крок до притягнення Росії до відповідальності за злочини, вчинені 14 лютого 2022 року. Воно відхилене Москвою, яка не входить до числа 123 країн, які є сторонами суду, назвавши позов "юридично недійсним" і "обурливим".
Український уряд стверджує, що з початку війни в Росію була вивезена 16 221 дитина.
Ця заява послідувала за доповіддю, опублікованою в четвер Комісією ООН з розслідування подій в Україні, в якій говориться, що є докази незаконної передачі сотень українських дітей до Росії.
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявити, що виданий в Гаазі ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є довічним.