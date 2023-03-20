Ордер можуть відкликати лише коли президент РФ постане перед судом.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна є довічним.

"Люди, де б вони не були, мають розуміти, що є закон і що з владою приходить відповідальність. Для воєнних злочинів немає терміну давності", – заявив він в ефірі ВВС Radio 4.

За словами Хана, ордер на арешт можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

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Ордер на арешт Путіна

Як раніше повідомляв УНІАН 17 березня МКС видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у депортації дітей з окупованих територій України. Тепер Путіна і Львову-Бєлову можуть затримати на території 123-х країн, де діє Римський статут. У РФ назвали рішення нікчемним і заявили, що не визнають його.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає рішення МКС "початком процесу". Водночас в Німеччині вже пообіцяли затримати Путіна, якщо він прибуде на їхню територію.

Президент України Володимир Зеленський назвав рішення МКС історичним.

Коментуючи виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордер на арешт Путіна, у Китаї закликали "поважати імунітет глав держав".

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