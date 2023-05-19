Ер-Ріяд не хоче вставати на жодну сторону.

Саудівська Аравія офіційно займає нейтральну позицію в російсько-українській війні. Про це заявив Міністр закордонних справ країни Фейсал Бін Фархан, пише The Guardian.

За його словами, Саудівська Аравія вибрала "активний нейтралітет". Дані слова прозвучали в день візиту президента України Володимира Зеленського в Джидду, де він виступив на саміті Ліги арабських держав.

"Для Зеленського це може бути позитивним результатом, адже в минулому році відносини між Росією і Саудівською Аравією здавалися на небувало високому рівні", – пише видання.

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Також раніше сьогодні наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман заявив про бажання його країни стати посередником між Україною і Росією в питанні політичного врегулювання конфлікту "таким чином, щоб це сприяло досягненню безпеки".

Візит Зеленського до Саудівської Аравії

Сьогодні в Джидді розпочався саміт Ліги арабських держав. Почесним гостем на ньому став український президент. Він виступив на відкритті саміту і заявив, що деякі країни закривають очі на незаконну анексію українських територій Російською Федерацією.

Коментуючи підсумки цього візиту, спікер українського президента Сергій Нікіфоров розповів про справжні цілі поїздки Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. За його словами, офіційний Київ хоче, щоб Ер-Ріяд залишався посередником, зокрема — допомагав у питанні звільнення полонених.

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