Раніше США були обурені підтримкою Саудівською Аравією вигідної для РФ нафтової угоди.

Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 400 млн доларів після укладення угоди з РФ та іншими країнами ОПЕК+ про скорочення видобутку нафти.

Про це сповістило саудівське державне інформаційне агентство SPA після телефонної розмови президента України Володимира Зеленського і наслідного принца Королівства Саудівська Аравія Мухаммада бін Салмана в п'ятницю.

"Президент також висловив подяку і вдячність за рішення керівництва Саудівської Аравії запропонувати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги в розмірі 400 млн доларів, який сприятиме полегшенню страждань українських громадян на хвилі кризи", – йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що Зеленський подякував принцу за підтримку в ООН резолюції про невизнання анексії Росією окупованих територій України.

Днем раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Саудівська Аравія готова надати макрофінансову підтримку Україні, проте не було уточнено, про яку суму йдеться.

Позиція Саудівської Аравії щодо війни Росії проти України: що відомо

У вересні стало відомо, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман став посередником під час обміну полоненими між Україною і Росією. За його сприяння були звільнені 10 іноземців, які воювали за Україну і потрапили в полон.

Також Саудівська Аравія цього тижня проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка стосувалася засудження спроби Росії анексувати території чотирьох областей України.

Водночас 5 жовтня було оголошено про угоду Саудівської Аравії, Росії та інших країн ОПЕК+ щодо скорочення видобутку нафти. Тоді США заявили, що зростання цін на нафту в результаті скорочення видобутку збільшить військовий бюджет Росії і підірве глобальні зусилля щодо ізоляції Москви. А високопоставлені американські законодавці у зв'язку з цим закликали до повної переоцінки взаємин з Саудівською Аравією.

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