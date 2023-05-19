Глава держави наголосив, що незалежно від намагань Росії, незалежність України та українських земель має існувати.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що арабські країни можуть бути об'єднаними, у тому числі для порятунку українців із російських в'язниць, але деякі країни заплющують очі на незаконну анексію українських територій Російською Федерацією.

Про це глава держави сказав під час виступу на саміті Ліги арабських держав. "Навіть, якщо на саміті присутні люди, які мають відмінне бачення стосовно війни на нашій землі, називаючи її "конфліктом", я впевнений, що усі ми можемо бути об'єднаними для порятунку людей з кліток російських в'язниць", - сказав Зеленський.

"На жаль, у світі і тут серед вас є деякі країни, які заплющили очі на ці в'язниці і незаконну анексію. І я перебуваю тут для того, аби усі могли чесно поглянути, не залежно від того, як наполегливо росіяни намагаються вплинути на це, що незалежність все-одно повинна існувати", - сказав Зеленський.

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Він дякує Саудівській Аравії та більшості країн за підтримку рішучих міжнародних позицій та Статуту ООН.

Візит Зеленського у Саудівські Аравію

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Королівства Саудівська Аравія із зустрічі зі Спадкоємним принцом, Прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

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