Сергій Нікіфоров зазначив, що однією з головних тим візиту є повернення українців.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров розповів, навіщо Володимир Зеленський раптово поїхав до Саудівської Аравії. Офіційний Київ хоче, щоб Ер-Ріяд залишався посередником у питанні врегулювання проблем через повномасштабне вторгнення Росії.

За його словами, Зеленський вже провів зустріч з прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом і наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом, а також виступив на саміті Ліги арабських держав.

"Ми піднімали кілька ключових тим. По-перше, це повернення всіх українців додому - і військових, і не військових, і політв'язнів, і незаконно депортованих дітей у співпраці з Саудівською Аравією", - зазначив Нікіфоров в ефірі національного телемарафону.

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При цьому він вказав, що є позитивні результати досягнення, тому Україна хоче, щоб робота і посередництво Саудівської Аравії тривало.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії - що відомо

Президент України Володимир Зеленський відправився з робочим візитом до Саудівської Аравії. В ході поїздки заплановані зустрічі з наслідним принцом і прем'єр-міністром.

Крім того, глава Української держави виступив на саміті Ліги арабських держав, де арабські країни можуть бути об'єднаними, в тому числі для порятунку українців з російських в'язниць, але деякі країни закривають очі на незаконну анексію українських територій РФ.

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