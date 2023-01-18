Пісторіус офіційно вступить на посаду в четвер після складання присяги - і того ж дня прийматиме у себе голову Пентагону Ллойда Остіна.

Новим міністром оборони Німеччини призначено 62-річного Бориса Пісторіуса.

Про це пише ВВС News Україна. Зазначається, що Пісторіус офіційно вступить на посаду в четвер після складання присяги - і того ж дня прийматиме у себе голову Пентагону Ллойда Остіна. Видання зауважує, що Пісторіус очолить німецьке оборонне відомство після відставки Крістіни Ламбрехт, яку серед іншого критикували за нерішучість щодо постачання військової техніки Україні.

Очікується, що тепер новому міністру доведеться ухвалювати рішення про відправлення Києву німецьких танків Leopard 2, до чого Берлін закликали багато союзників.

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Зазначається також, що Пісторіус є досвідченим політиком і однопартійцем канцлера Олафа Шольца з Соціал-демократичної партії (СДПН).

Як Німеччина допомагає Україні

Як повідомляв УНІАН, Крістіна Ламбрехт, яка обіймала посаду міністра оборони Німеччини з грудня 2021 року, подала у відставку у понеділок.

5 січня стало відомо, що Німеччина вирішила надати Києву додаткову батарею систем протиракетної оборони PATRIOT. Крім того, Берлін передасть українській армії бойові машини піхоти (БМП) Marder. Перед цим Німеччина вже відправляла Україні самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 та системи ППО.

На початку цього року Велика Британія оголосила про постачання ЗСУ своїх основних бойових танків Challanger-2 - і при цьому відкрито закликала Німеччину наслідувати її приклад, з аналогічним закликом виступила і влада США.

10 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на тлі руйнувань у Харкові пояснив міністру закордонних справ Німеччини Анналені Бербок потребу в наданні Україні німецьких танків Leopard 2.

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