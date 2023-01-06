Всього Німеччина відправить ЗСУ 40 бронетранспортерів Marder.

Німеччина відправить Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot зі своїх запасів в першому кварталі поточного року.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, передає The Guardian. Він також підтвердив, що Німеччина має намір до кінця першого кварталу відправити Україні близько 40 бронетранспортерів Marder. Він уточнв, що ці 40 машин повинні бути готові до передачі вже в першому кварталі.

За словами Гебештрайта перед тим як надати це озброєння ЗСУ, українські військові в Німеччині пройдуть навчання з йог використання. Займе воно близько восьми тижнів.

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Що таке Marder

Marder - це гусенична броньована бойова машина, озброєна 20-мм автоматичною гарматою та кулеметом калібру 7,62 мм. Вона може перевозити, окрім екіпажу, 12 солдатів.

Допомога Німеччини Україні

Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня. Востаннє він був оновлений 15 грудня 2022 року. Тоді влада Німеччини передала українській стороні ракети для ППО IRIS-T.

5 січня стало відомо, що Німеччина приєднається до США у постачанні Україні комплексів Patriot.

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