Харків - символ абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні, заявила міністр.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 10 січня, несподівано відвідала Харків і дала обіцянки українця.

Міністр заявила, що це місто "є символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні і нескінченних страждань, з якими люди, особливо тут, на сході країни, стикаються щодня".

"Харків - в облозі, розстріляний, звільнений... Кордон з Росією знаходиться всього лише на відстані 40 км... до війни були тісні зв'язки і жвавий прикордонний рух. Сьогодні майже на кожному розі можна побачити глибокі сліди російської деструктивності. Майже 500 тисяч з 1,5 мільйона харків'ян були змушені тікати", - зазначила чиновниця.

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Бербок додала, що цей український обласний центр також символ неймовірної стійкості та мужності українців.

Ще міністр сказала, що прибула у Харків за запрошенням свого українського колеги і друга Дмитра Кулеби.

"...я хочу отримати уявлення про сьогоднішню ситуацію тут, в Харкові, і, перш за все, послухати жителів, які борються з війною цієї лютої холодної зими, коли температура вночі... до -15 градусів...", - сказала чиновниця.

Глава МЗС підкреслила, що у всіх куточках України люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність і підтримку.

"Це включає в себе зимову допомогу, яку ми надали - генератори і трансформатори, паливо і ковдри тепер рятують життя... І це включає в себе подальші поставки зброї, яка необхідна Україні, щоб звільнити своїх співгромадян, які все ще страждають від терору російської окупації", - заявила Бербок.

Кулеба в Twitter написав, що разом з Бербок відвідав Харків, а також опублікував фото.

"...Харків тепер є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів. Я не сумніваюся, що німецька військова допомога буде надходити й надалі", - поділився очільник МЗС України.

Допомога Україні від Німеччини - що потрібно знати

Німеччина вже передала Україні, зокрема, одну з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T, самохідні артустановки Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню Mars II.

Наприкінці грудня стало відомо, що Німеччина надала вісім генераторів для національної енергетичної компанії "Укренерго", які допоможуть під час ремонтних робіт.

На початку січня німецький уряд повідомив, що нашій державі було надано новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, в тому числі ракетні системи, безпілотники, захист від дронів та пікапи.

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